「左流右新」第2階段今登場 全聯接種站還有健康好禮

疾管署副署長羅一鈞提醒，預估流感會在11月至春節前進入流行期，呼籲民眾在疫情升溫前踴躍接種疫苗，以提升保護力。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（2024）年公費流感和新冠疫苗「左流右新」同步開打，第二階段今（1日）登場，即日起開放50至64歲無慢性病的成人可接種流感疫苗，6個月以上民眾也可施打新版JN.1新冠疫苗。符合第二階段接種資格的藝人沈玉琳及梁佑南今年擔任防疫大使，在記者會現場上演「疫苗接種實境秀」，一起捲袖接種疫苗，並提醒打疫苗不僅保護自己、也保護家人，呼籲符合資格的民眾踴躍接種。

衛福部疾管署今天在全聯南港旗艦店舉辦公費疫苗第二階段開打「左流右新 防護更新」記者會。疾管署署長莊人祥表示，秋冬是呼吸道病毒流行高峰，「左流右新」代表左手接種流感疫苗、右手接種新冠疫苗，一次就可以獲得雙重保護力，免於流感及新冠的威脅，疾管署連續8年與全聯福利中心合作，今年在全台近80家門市及2家大潤發設立疫苗接種站，鼓勵民眾踴躍接種。

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符合第二階段接種資格的藝人沈玉琳及梁佑南今年擔任防疫大使，在記者會現場上演「疫苗接種實境秀」，一起捲袖接種疫苗。（記者邱芷柔攝）

全聯總經理蔡篤昌再度帶頭接種疫苗，他分享，自己從抗拒打針到體會疫苗的保護效果，全聯與疾管署合作邁入第8年，已累計服務超過4.1萬人次，去年更接種達1.1萬人次創新高，今年「左流右新」同步推動，民眾除了帶回雙重保護力，全聯也加碼贈送礦泉水與青森蘋果或同等健康好禮，讓民眾日常購物時也把健康帶回家。

「其實不會痛耶！」防疫大使現場完成兩種疫苗接種，沈玉琳分享，打下去其實沒什麼痛感，就像蚊子叮一下，自己常出席活動接觸人群，每年都會打疫苗來保護自己和家人，尤其今年流感來勢洶洶，新冠也可能隨時捲土重來，呼籲大家踴躍接種。梁佑南也說，因工作常需搭乘公共運輸，母親在照護機構、小孩接送頻繁，疫苗就像「金鐘罩鐵布衫」，先穿好才能保護自己和家人。

疾管署副署長羅一鈞指出，截至10月31日，新冠疫苗累積76.8萬人接種，流感有373.3萬人接種。預估流感會在11月至春節前進入流行期，呼籲民眾在疫情升溫前踴躍接種疫苗；他也提到，目前長者流感接種率已經突破3成，希望可以達到55%的目標。

除了全聯及大潤發疫苗接種門市（接種站列表請見PDF）全國約有近4000家接種合約院所提供公費疫苗接種服務，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁，查詢鄰近合約院所並電洽確認或預約，前往接種時攜帶健保卡及相關證明文件（如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等），並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

衛福部疾管署今天在全聯南港旗艦店舉辦公費疫苗第二階段開打「左流右新 防護更新」記者會。（記者邱芷柔攝）

全聯總經理蔡篤昌（右1）分享，全聯與疾管署合作邁入第8年，已累計服務超過4.1萬人次，去年更接種達1.1萬人次創新高，自己也從抗拒打針到體會疫苗的保護效果。 （記者邱芷柔攝）

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