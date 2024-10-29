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健康網》「百香果嫩煎雞丁」老少都愛！ 簡單3步快速上桌

2024/10/29 18:50

農業部說，百香果嫩煎雞丁，要準備的食材簡單好入手，烹煮的時間也不長。（圖取自農業部臉書專頁）

農業部說，百香果嫩煎雞丁，要準備的食材簡單好入手，烹煮的時間也不長。（圖取自農業部臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕百香果用來做涼拌菜居多，但其實做成熱食也很好吃。農業部在臉書專頁發文分享，只要3步驟就能完成的「百香果嫩煎雞丁」，要準備的食材簡單好入手，需要烹煮的時間也不長，很適合下班後快速上菜，不到10分鐘即可上桌，此料理口感酸甜，包準大小朋友都喜歡！

農業部表示，百香果酸甜滋味、香氣十足，具有豐富營養價值，不僅可以單吃、搭配飲料，還可以入菜，料理後風味相當獨特、誘人。

百香果嫩煎雞丁

準備食材：雞腿丁300克、百香果50克、檸檬汁20克、蒜末20克、檸檬皮絲2克。

調味料：糖3大匙、鹽1/4小匙、水50c.c.。

製作方法：

1.首先，將雞腿丁加入百香果，攪拌均勻後備用。

2.熱鍋後加入油，放入雞腿丁，煎至上色後取出。

3.原鍋不需洗，熱油爆香蒜末，加入先前料理好的雞腿丁、調味料、檸檬汁，拌炒均勻即可盛盤。

農業部表示，百香果酸甜滋味、香氣十足，具有豐富營養價值，可以單吃、搭配飲料；圖為示意圖。（圖取自freepik）

農業部表示，百香果酸甜滋味、香氣十足，具有豐富營養價值，可以單吃、搭配飲料；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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