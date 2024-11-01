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虧錢照做！ 這家地區醫院霸氣加入「肺癌早期偵測計畫」
〔記者張聰秋／彰化報導〕知名演藝人員汪建民日前不幸因肺腺癌逝世，享年僅56歲，這一消息震驚了無數民眾，同時也再度引起民眾對於肺癌篩檢的關注。而肺癌目前是全球死亡率最高的癌症，也是彰化縣癌症之王，醫師指出，各國肺癌患者之所以死亡率高、存活率較低，主要會與肺癌被診斷出來之期別有很大的關係。
漢銘基督教醫院雖然只是地區醫院，因為經濟的考量，一般很難購買高貴儀器，即使購買也是中古汰換的較多，但是在彰基體系總院長陳穆寬的支持下，今年特別重金購買一部全新型高速電腦斷層掃瞄儀，其大孔徑達78 cm，影像重組速度非常快，偵檢器厚度超薄僅0.5 mm，投資如此之大，令人咋舌。
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醫院更為了社區民眾的健康，申請加入「國民健康署肺癌早期偵測計畫」，完全免費提供具肺癌家族史，以及重度吸菸者的低劑量電腦斷層掃瞄肺癌篩檢。
漢基醫院院長陳志輝表示，低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT），是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具；根據美國與歐洲的研究，這項檢查能顯著降低高風險人群的肺癌死亡率達20%至24%，並可促進早期診斷，提高治療效果。漢基醫院自加入肺癌篩檢計畫後，短期間內已有218人前來進行完全免費的LDCT的篩檢；這個月也有60人，已揪出9人發現異常正在追蹤，其中有1名檢查確診早期肺癌，經漢基安排到彰基總院施行微創手術治療，復原良好且完全沒有併發症，屬於體系內的連續性治療。
低劑量胸部電腦斷層掃描的優勢在於能夠有效減少輻射暴露，並提供高解析度的影像，幫助醫師更準確地識別潛在的肺部病變，陳志輝強調，目前在總院長陳穆寬的大力改革下，已經導入AI人工智慧診斷，此一技術已經非常成熟，今年會將AI人工智慧診斷肺癌導入各分院，讓分院也有醫學中心世界級的醫療水準，來救更多病人，漢基僅收100元掛號費加80元部份負擔，真的是符合總院長陳穆寬的理念「為了救病人，賠錢也要做！」
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