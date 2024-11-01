虧錢照做！ 這家地區醫院霸氣加入「肺癌早期偵測計畫」

肺癌治癒率與發現時間早晚有關，早期發現治癒率高，而接受胸部低劑量電腦斷層攝影檢查進行篩檢，是目前醫界公認的方法之一。（圖醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕知名演藝人員汪建民日前不幸因肺腺癌逝世，享年僅56歲，這一消息震驚了無數民眾，同時也再度引起民眾對於肺癌篩檢的關注。而肺癌目前是全球死亡率最高的癌症，也是彰化縣癌症之王，醫師指出，各國肺癌患者之所以死亡率高、存活率較低，主要會與肺癌被診斷出來之期別有很大的關係。

漢銘基督教醫院雖然只是地區醫院，因為經濟的考量，一般很難購買高貴儀器，即使購買也是中古汰換的較多，但是在彰基體系總院長陳穆寬的支持下，今年特別重金購買一部全新型高速電腦斷層掃瞄儀，其大孔徑達78 cm，影像重組速度非常快，偵檢器厚度超薄僅0.5 mm，投資如此之大，令人咋舌。

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醫院更為了社區民眾的健康，申請加入「國民健康署肺癌早期偵測計畫」，完全免費提供具肺癌家族史，以及重度吸菸者的低劑量電腦斷層掃瞄肺癌篩檢。

低劑量胸部電腦斷層掃描是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具，可早期發現肺癌，提高治療成功率，並降低死亡率。（圖醫院提供）

漢基醫院院長陳志輝表示，低劑量胸部電腦斷層掃描（LDCT），是目前唯一具國際實證可早期發現肺癌的篩檢工具；根據美國與歐洲的研究，這項檢查能顯著降低高風險人群的肺癌死亡率達20%至24%，並可促進早期診斷，提高治療效果。漢基醫院自加入肺癌篩檢計畫後，短期間內已有218人前來進行完全免費的LDCT的篩檢；這個月也有60人，已揪出9人發現異常正在追蹤，其中有1名檢查確診早期肺癌，經漢基安排到彰基總院施行微創手術治療，復原良好且完全沒有併發症，屬於體系內的連續性治療。

低劑量胸部電腦斷層掃描的優勢在於能夠有效減少輻射暴露，並提供高解析度的影像，幫助醫師更準確地識別潛在的肺部病變，陳志輝強調，目前在總院長陳穆寬的大力改革下，已經導入AI人工智慧診斷，此一技術已經非常成熟，今年會將AI人工智慧診斷肺癌導入各分院，讓分院也有醫學中心世界級的醫療水準，來救更多病人，漢基僅收100元掛號費加80元部份負擔，真的是符合總院長陳穆寬的理念「為了救病人，賠錢也要做！」

地區級的漢銘基督教醫院，在彰基體系總院支援下，加入「國民健康署肺癌早期偵測計畫」，免費提供具肺癌家族史，以及重度吸菸者的低劑量電腦斷層掃瞄肺癌篩檢。 （記者張聰秋攝）

位於彰化市區中山路旁的漢基醫院，為地區級醫院，近年來在彰基醫學中心全力奧援下，發展快速。（記者張聰秋攝）

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