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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

烈日下田暴汗昏厥 老農「小中風」驚險獲救

2025/07/26 05:30

▲張峻誠醫師指出，患者的右中大腦動脈輕微阻塞。（記者張軒哲攝）

▲張峻誠醫師指出，患者的右中大腦動脈輕微阻塞。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

近日氣溫飆高，1名70多歲的老翁，日前被人發現昏倒在田裡，救護車緊急將他送醫，抽血檢查發現他輕微脫水，昏迷了40多分鐘，醫師發現他的右邊大腦動脈血流量不足、輕微阻塞，研判可能沒有及時補充水分，導致血壓上升、血液黏稠度增加，產生「暫時性大腦缺血」發作，算是「小中風」。

體內脫水導致暫時性大腦缺血

大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，老翁被救護車送到急診時，人已經清醒，醫護人員檢查血壓、脈搏、呼吸、體溫都正常，不過四肢無力。老翁自述，下午到田裡工作，流了很多的汗，突然間昏倒，整個人倒地，等到有意識時，已經在送醫途中。

張峻誠指出，核磁共振檢查顯示老翁的血管狀態不佳，疑似之前曾中風，且右中大腦動脈輕微阻塞，血流量明顯不足，屬於中風的前兆。推斷老翁在田裡工作時，大量脫水，血液濃稠度提高，造成暫時性大腦缺血，補充水分後才甦醒，事後給予預防中風的藥物，預防血管阻塞。

「暫時性腦缺血與中風相似，通常24小時內恢復正常。」張峻誠說，夏天容易流汗、導致水分過度流失，讓血液變得黏稠而堵塞血管，雖然暫時性腦缺血，不會對腦部造成永久性的傷害，卻是中風的前兆，更是危險因子，發作愈頻繁，日後發生永久性嚴重的中風機率愈高。

張峻誠表示，暫時性腦缺血症狀包括：臉麻木、手腳無力、突然視力改變、說不出話、身體難以平衡等。有三高、心血管疾病的人是高危險群，雖然是暫時性、很快便恢復，但一定要提高警覺，如果中風症狀拖延很久沒恢復，又沒有及時到醫院就醫，錯失3小時內的黃金搶救期，恐怕就會留下後遺症。

▲核磁共振檢查顯示，大腦動脈輕微阻塞。（記者張軒哲攝）

▲核磁共振檢查顯示，大腦動脈輕微阻塞。（記者張軒哲攝）

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