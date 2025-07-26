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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》蛋真的不能吃？ 醫引研究澄清：壞膽固醇主因是「它」

2025/07/26 08:30

研究顯示，導致壞膽固醇上升的其實是飽和脂肪而非膽固醇本身。（圖取自freepik）

研究顯示，導致壞膽固醇上升的其實是飽和脂肪而非膽固醇本身。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血脂該少吃蛋還是少吃油？吃膽固醇真的會導致血脂上升嗎？恆新復健科診所醫師王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，1項國外研究，研究顯示，導致壞膽固醇上升的其實是飽和脂肪。而早在十年前，營養專家史考特就曾提出：「吃膽固醇不會升高血液膽固醇，真正的元凶是飽和脂肪。」這觀念近日再度被新研究證實，顛覆不少民眾對「蛋」的誤解。

最新研究顯示，導致壞膽固醇（LDL-C）升高的主因是飲食中的飽和脂肪，而非膽固醇本身。研究團隊邀請61位健康成人進行實驗，平均LDL-C為105 mg/dL，並將他們分為三組，分別進行為期五週的飲食控制。

研究設計

高蛋組：每天吃2顆蛋，膽固醇攝取量約600mg，飽和脂肪僅占總熱量6%。

無蛋組：完全不吃蛋，膽固醇300mg，飽和脂肪占比達12%。

對照組：一週僅吃1顆蛋，膽固醇600mg，飽和脂肪同樣為12%。

實驗結果

●高蛋組 LDL-C 最低（103.6 mg/dL）

●無蛋組 LDL-C 居中（107.7 mg/dL）

●對照組 LDL-C 最高（109.3 mg/dL）

王思恒表示，這樣的結果令人意外，也再次強調飽和脂肪對壞膽固醇的影響遠大於蛋中所含的膽固醇。研究指出，多元不飽和脂肪與飽和脂肪的比值（P:S比值）越高，有助於控制血脂。此外，攝取豆腐、蔬菜與膳食纖維等植物性食物，也對降低血脂有正面助益。

飲食重點整理

●單靠「不吃蛋」無法有效降血脂。

●降低飽和脂肪攝取、多吃植物性蛋白與膳食纖維才是關鍵。

●對大多數人而言，每天吃1–2顆蛋是安全的（除非有特殊醫囑）。

王思恒提醒，飽和脂肪常見於奶油、牛肉、豬肉、全脂乳製品、椰子油及加工烘焙食品中，這些才是控制血脂時應真正關注的對象。

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