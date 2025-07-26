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喉嚨癢 張嘴驚見「黑蟲蠕動」 竟是水蛭寄生近2月
記者劉濱銓／南投報導
56歲蔡姓男子近日覺得咽喉部有異物感，前往竹山秀傳醫院（簡稱竹秀醫院）就診，詎料張口檢查，竟赫見有條黑蟲尾巴蠕動，醫師透過內視鏡在左側鼻腔發現長約4公分的水蛭，推估寄生鼻咽部已1-2個月，經噴灑麻藥促使水蛭自行收縮脫落，最後病患打了個大噴嚏，才將水蛭排出。
籲少用山泉、溪水洗臉部口鼻
竹秀醫院院長、耳鼻喉科醫師莊碧焜表示，蔡男平時務農，可能在戶外用山泉、池水清洗臉部、口鼻時，導致水蛭幼體或成體鑽入人體開口處，例如鼻腔、口腔、眼睛等，並吸附在體內黏膜上吸血；提醒在戶外如需使用山泉、溪水清潔，可用手帕沾濕擦拭，避免直接潑灑臉部，以免水蛭潛入口鼻。
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莊碧焜說，水蛭多在溪流、池塘、稻田等淡水環境，以往該院也曾收治過3起水蛭附著案例，且都在鼻腔內發現。病人常出現鼻塞、流鼻血、鼻子癢，但此次蔡男是院內首次在鼻咽部（鼻腔與喉嚨之間）的軟顎上發現，顯示水蛭寄生位置可能更多元，初判這隻已寄生1-2個月。
一旦水蛭寄生人體，患者除了鼻咽喉有異物感，還可能出現劇烈咳嗽、聲音沙啞，輕則流血不適，嚴重可能呼吸道阻塞、危及生命。
莊碧焜指出，水蛭唾液中的麻醉成分，常讓患者在水蛭吸附初期毫無察覺，直到水蛭體型變大或症狀明顯才被發現。此次是透過內視鏡確認水蛭位置，再使用麻醉藥取出。民眾若懷疑有水蛭寄生，絕不可自行嘗試挖出或拉扯，以免水蛭鑽得更深，或斷裂殘留體內，增加感染風險。
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