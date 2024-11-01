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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新竹疫苗開打》第2階段「左流右新」今開打 流感疫苗共12.5萬劑

2024/11/01 12:26

公費流感2階、COVID-19疫苗今起同步開打，新竹縣政府衛生局呼籲符合資格者接種。（取自新竹縣政府官網）

公費流感2階、COVID-19疫苗今起同步開打，新竹縣政府衛生局呼籲符合資格者接種。（取自新竹縣政府官網）

〔記者洪美秀／新竹報導〕秋冬防疫不能等！東北季風來襲，氣溫變化明顯，流感及新冠等呼吸道傳染病疫情可能提前升溫。

新竹市第二階段公費流感及新冠疫苗今天（1日）起開放施打。衛生局呼籲，符合第二階段50至64歲公費流感及新冠疫苗接種資格的市民朋友，請盡快至竹市三區衛生所或71家合約院所接種，左流右新健康安心，保護自己也守護家人健康。

衛生局表示，今年市府共計採購12萬5千劑公費流感疫苗，自113年10月1日首波接種對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫人員等11類對象。 截至10月30日，疫苗已使用7萬2470劑，使用率達58%。

第二階段即日起開打，呼籲符合對象50至64歲無高風險慢性病成人，儘速接種疫苗，保護自身跟家人的健康。

衛生局指出，秋冬日夜溫差大，是呼吸道傳染病好發季節，尤以長者及幼兒最易受感染。且流感及新冠每年病毒株不斷變異，市民應盡快完成流感與新冠疫苗接種，降低感染後併發重症及死亡的發生。竹市除三區衛生所外，也設有71家合約院所供接種服務，並設置社區接種站，讓65歲以上長輩能夠就近便利地接種疫苗，避免病毒威脅。

衛生局提醒，除符合資格民眾建議儘速接種流感、新冠疫苗，保護自己與他人健康，可洽防疫專線：03-535-5130。

第二階段公費流感及新冠疫苗即起開打，新竹市政府籲民眾趕緊前往施打接種。（新竹市政府提供）

第二階段公費流感及新冠疫苗即起開打，新竹市政府籲民眾趕緊前往施打接種。（新竹市政府提供）

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