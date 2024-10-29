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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

吃火鍋未確實用公筷 恐重複感染幽門桿菌

2024/10/29 13:08

一名30多歲女性最近一個月常常胃痛不舒服，接受胃鏡檢查發現有胃炎，幽門桿菌檢查也呈陽性。（書田診所提供）

一名30多歲女性最近一個月常常胃痛不舒服，接受胃鏡檢查發現有胃炎，幽門桿菌檢查也呈陽性。（書田診所提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕一名30多歲陳小姐多年前曾接受幽門桿菌根除治療，治療後檢驗呈陰性。陳小姐家裡經常吃火鍋，最近一個月常常胃痛不舒服，接受胃鏡檢查發現有胃炎，幽門桿菌檢查也呈陽性，令陳小姐相當意外。書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，幽門桿菌治療後仍可能重複感染，與他人同桌用餐時，須確實使用公筷，才能避免再次感染。

陳小姐家庭成員過去也曾有人檢驗出幽門桿菌感染，醫師推測是聚餐時沒確實使用公筷，造成重複感染，建議她的家庭成員都接受幽門桿菌篩檢治療，並貫徹使用公筷的習慣，才能避免再次感染。

康本初說明，幽門桿菌非治療後就一勞永逸，有重複感染的可能，目前已知幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子，像是胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等胃部疾病都已被證實與幽門桿菌有關，且被感染的時間越長，之後罹患胃癌的風險越高。

幽門桿菌除了存在於人的胃黏膜外，唾液、糞便中也可以發現菌種的蹤跡，傳染途徑主要是經口傳染，因此用餐時若沒落實使用公筷，同桌的人就可能因唾液而感染；如廁後沒確實清潔手部，也會有糞便經口傳染的風險，因此當家中有人感染時，會建議同住家人一併檢測有無感染。

康本初說，醫師會依個人情況建議幽門桿菌檢查方式。感染幽門桿菌不一定會有明顯症狀，經常到出現胃炎、胃潰瘍等疾病不舒服時才發現。治療主要使用藥物，例如制酸劑加抗生素進行滅菌，所需時間視個人情況不同，約為7到14天，目前只要經由檢驗確認感染，健保就會給付相關藥物。

康本初提醒，幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會，倘有胃癌家族史或是家中有人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，若感染需接受滅菌治療，減少反覆感染及同住家人一起染菌的可能。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初提醒，幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會，倘有胃癌家族史或是家中有人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，若感染需接受滅菌治療。（書田診所提供）

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初提醒，幽門桿菌感染可能增加胃癌發生的機會，倘有胃癌家族史或是家中有人感染幽門桿菌，應考慮接受幽門桿菌檢測，若感染需接受滅菌治療。（書田診所提供）

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