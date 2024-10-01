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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》方文琳患食道癌 醫點「早期發現」是存活關鍵

2024/10/01 12:11

方文琳在臉書發文證實罹患食道癌零期。（翻攝自方文琳臉書）

方文琳在臉書發文證實罹患食道癌零期。（翻攝自方文琳臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星方文琳近日自曝罹患了食道癌，並已於2個月前完成手術，消息一出引發各界關注與不捨。然而，她成功戰勝食道癌的消息也為外界帶來希望。據悉，方文琳因健康意識強烈，在未出現任何吞嚥困難等症狀的情況下，主動前往健檢中心接受胃鏡檢查，意外診斷出零期食道癌，並在接受內視鏡黏膜下剝離術（ESD）後，成功將腫瘤完全切除。這類早期發現的食道癌，5年存活率可達90%以上，術後不需進行化療或放射治療。

安南醫院副院長許秉毅在臉書專頁「吃病」指出，與此相比，香港資深演員徐少強於今年5月被診斷罹患食道癌，卻因發現時已至晚期，病情快速惡化，最終於9月在北京病逝，享年73歲。根據台灣過去的研究數據顯示，食道癌患者的中位數存活時間不到一年，約為343天，且五年存活率僅為17%。這兩位明星的經歷展現了食道癌早期診斷的重要性。

許秉毅表示，食道癌通常於50至70歲族群間發病，而大部分患者在出現吞嚥困難等症狀後就醫時，癌症往往已進展至第3期，腫瘤可能已佔據食道大部分並侵犯鄰近器官或有淋巴結轉移。因此，早期篩檢至關重要。

許秉毅提醒，台灣零期食道癌的診斷率僅為1%，因此建議45歲以上的民眾應定期進行胃鏡檢查，以檢測食道癌、胃癌及其他上消化道疾病，並防止癌前病變進一步發展。如果尚未接受過檢查，應儘早安排，保障自身健康。

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