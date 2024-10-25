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健康 > 心理精神

健康網》別再「自我批評」了！ 關愛自己3步驟：助抗壓、入眠

2024/10/25 20:25

過度自我批評會讓自己倍感壓力，難入睡，心理師余佳容籲，承認與接納自己、停止過度比較，以及善待自己，有助於面對壓力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

過度自我批評會讓自己倍感壓力，難入睡，心理師余佳容籲，承認與接納自己、停止過度比較，以及善待自己，有助於面對壓力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否在工作中常備感挫折，覺得自己不夠好，比不上別人？即使別人說您很棒，但您還是覺得很挫折，認為自己應該可以表現得更好？或者是有時覺得別人的批評像把刀刃讓您覺得很扎心，反覆自我檢討，以致覺得壓力山大、難入眠？台北同伴心理諮商所所長余佳容呼籲，要停止自我批評，學習關愛自己，可以在面對壓力時，更有力量！

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示，在喧鬧的聚會結束後，回家的路上，您是不是會反覆回想自己有沒有做錯什麼？有時候內心總有個聲音不斷地在自我批評，覺得自己不夠好？之前自己說了某句話好像得罪了某人？剛剛喝太多酒，失態了真丟臉？或是回想起這一陣子發生的事，都讓您輾轉難眠？

余佳容說，從今天起，試著減少內心的批評聲音，培養對自己的理解與關愛吧！這不是放縱，而是為了讓自己在面對壓力時，更有力量。

培養自我關愛的過程，像睡前閱讀一樣，需要我們慢慢學會專注當下、放鬆心靈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

培養自我關愛的過程，像睡前閱讀一樣，需要我們慢慢學會專注當下、放鬆心靈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

她也指出，培養自我關愛的過程，像睡前閱讀一樣，需要我們慢慢學會專注當下、放鬆心靈。根據研究，讓我們的心靈進入一個平靜的狀態，有助於提升幸福感，並幫助我們更好地應對生活中的挑戰

自我關愛3步驟 時刻練習、應對挑戰

●承認與接納自己

每個人都會犯錯，擁有不完美的時刻。當這些時刻來臨，學會對自己溫柔些，想像自己是您的好朋友，如果你的朋友犯了這樣的錯，您會如何看待？我們該像對待朋友一樣地對自己寬容。

余佳容表示，自我批評不會讓我們進步，反而會讓我們陷入無盡的焦慮之中。

●停止過度比較

社交媒體上的完美生活容易讓我們感到自卑，但那往往只是表象。我們各有各的步調與成長方式，與其批評自己不如別人，不如專注於自己的進步與成長。

●善待自己

每天為自己做一件讓你感到快樂的小事，無論是閱讀一本好書、買杯飲料、做個深呼吸，還是享受一頓美食，這些都是對自己的一種關愛與認可。

深呼吸，放鬆一下，也是善待自己的方式之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

深呼吸，放鬆一下，也是善待自己的方式之一；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

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