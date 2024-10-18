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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

壓力大到1天只睡2小時！針灸和中藥緩解失眠

2024/10/18 13:22

吳晉廷中醫師為失眠的患者進行針灸。（員榮醫院提供）

吳晉廷中醫師為失眠的患者進行針灸。（員榮醫院提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名40歲何小姐和57歲的黃先生，均長年受失眠所苦，即使服用鎮靜劑，一天最多只能睡2小時，2人痛苦萬分，不約而同求助中醫。經過1個月的針灸治療搭配服用中藥，已獲得顯著的改善，目前能夠一覺到天亮，白天頭暈感以及心悸感都減輕，注意力渙散情況也大幅改善。

治療的2人的員榮醫療體系中醫部醫師吳晉廷表示，2人的症狀都是因壓力過大而出現整夜多夢、無法入睡，白天急躁易怒，生氣時感覺頭暈頭脹，且伴有耳鳴、食慾不佳情況。他在患者的百會、神庭、四神聰、神門、三陰交等穴位，進行傳統針刺6週後，同時搭配客製化中藥，改善睡眠品質及白天情緒功能狀態。

吳晉廷指出，患者因壓力大而失眠，其病機大多為肝氣沒有疏暢，氣鬱不舒，進而擾動心神，以致無法入眠。中醫會給予疏肝理氣，清肝瀉火的藥物，幫助患者調暢鬱滯的肝氣，氣通了則化火，就不會上擾心神了。中醫會選擇化痰清熱，和中安神的藥物，把蓄積在胃中的痰熱清除掉，患者也就好睡了。

失眠的成因各有不同，中醫師給的藥方也就不同，客製化的醫療，是中醫治療失眠的一大利器。

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