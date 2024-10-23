健康網》別被負面情緒綁架 心理師授3招：找回控制權

心理師建議，出現負面情緒時，可以透過練習覺察、尋找情緒的根源，以及轉移注意力，找回控制權；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoaAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當壓力、焦慮、憤怒等負面情緒出現時，不少人會深陷其中，被情緒綁架，做出壞的決定。台北同伴心理諮商所所長余佳容指出，其實這是自我保護的本能反應，要打破情緒綁架，可以透過練習覺察、尋找情緒的根源，以及轉移注意力，找回控制權。

大腦的求生模式 不輕忽問題

余佳容在臉書專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發文表示， 當我們感受到威脅或壓力時，大腦的「求生系統」會立刻被啟動，釋放壓力荷爾蒙（例如皮質醇），讓我們保持警覺，進而專注在問題上。這讓我們無法輕易忽視那些讓我們不安的事情。

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反芻效應 強化情緒影響力

負面情緒像是在大腦裡重複播放的錄影帶，越是關注，越是難以擺脫。這種反芻效應讓我們反覆思考負面事件，進一步強化情緒的影響力。

生理反應加深記憶 深植於心

負面情緒通常伴隨著強烈的生理反應，像是憤怒時會心跳加快、呼吸急促等，這些反應會強化大腦對這些情緒的記憶，讓它們更深植於心。

憤怒時，會心跳加快、呼吸急促等，這些反應會強化大腦對這些情緒的記憶，讓它們更深植於心；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoaAC）

打破情緒綁架 可以這樣做

●練習覺察

余佳容提醒，當你感受到負面情緒時，嘗試靜下來，觀察自己的感受，讓情緒流過，而不是急於反應。

●尋找情緒的根源

余佳容建議，找出情緒背後的需求，可能是你需要更多的休息、支持或是空間。

●轉移注意力

余佳容表示，當情緒過於強烈時，可以透過深呼吸、運動或其他讓你放鬆的活動來重新平衡自己。

她也提醒，情緒是自然的反應，而不是你的敵人。與其逃避，不如練習面對，這樣才能重新找回情緒的控制權

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