健康網》入睡好難？ 醫授3招治療「入睡困難型失眠」

醫師表示，透過呼吸練習、失眠認知行為療法、避免長期依賴安眠藥來治療入睡困難型失眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕羨慕《多啦A夢》裡大雄3秒入睡的能力？每晚數了300頭羊卻沒能找到周公下棋，或許是入睡困難型失眠，新光醫院耳鼻喉科主治醫師徐英碩指出，這類失眠恐危及心血管健康，可以透過呼吸練習、失眠認知行為療法、避免長期依賴安眠藥來治療。

徐英碩在臉書專頁「耳鼻喉科徐英碩醫師」發文分享，入睡困難型失眠主要是指人們需要很長的時間才能入睡，雖然只要睡著，睡眠的長度和品質都和正常人無異，看起來只是「睡不著」的失眠，背後問題可能會對心血管健康造成嚴重影響。

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徐英碩說，研究證實，入睡困難通常與副交感神經的活性過低和控制力太弱有關，因為副交感神經失常會造成正常的入睡開關沒辦法被啟動。此外，副交感神經失常還會導致睡眠中的血壓不穩定，尤其是在清晨時容易升高，增加了中風、心肌梗塞等心血管疾病的風險。可怕的是，這些問題可能在你睡覺時悄悄發生。

治療入睡困難型失眠

●呼吸練習：睡前做20分鐘深呼吸，吸氣3秒，吐氣7秒。這可以提升副交感神經的活性，幫助更快入睡，並減少心血管風險。

●失眠認知行為療法（CBT-i）：透過治療師的衛教與指導來協助作息調整，比如減少午睡、固定起床時間、避免在床上玩手機等，都能有效改善失眠。也可以下載澳洲的APP Sleepio ，幫助自己進行睡眠治療。

●避免長期依賴安眠藥：安眠藥可能影響睡眠結構，特別是作夢的快速動眼期，長期下來反而可能加重情緒問題和焦慮。

徐英碩指出，失眠不是小事，找到正確的方法比單純吃藥更有效，長期來看更有益健康，讓專業醫師幫你找到最適合的治療方式，跟失眠說再見！

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