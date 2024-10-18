健康網》深呼吸有助平復心情 4招緩和情緒不傷身

當煩到不行或是生氣等情緒浮現時，不妨深呼吸舒緩情緒，回到心平氣和的狀態；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活中難免有很多事情會牽引我們的情緒，當怒不可遏想要大發雷霆時，心理師建議，不妨先深呼吸平復心情，而寫日記、運動，以及和朋友交流，都是可以採行的發洩方法，也能避免自傷傷人，而這4招在任何情緒湧現時都適用。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新在臉書粉專「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出， 情緒是我們生活的一部分，無論是快樂、憤怒、焦慮，還是悲傷，這些情感都會影響我們的日常生活。如果能學會健康地發洩情緒，不僅能幫助我們保持心理平衡，還能改善我們的身心健康。

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●運動

運動是1種有效能發洩情緒的方式。黃閎新指出，當運動時，身體會釋放腦內啡，這種「幸福荷爾蒙」能夠提升心情，減少壓力和焦慮。

無論是跑步、游泳還是瑜伽，最好能找到自己喜歡而且願意長時間投入的運動方式，讓身體活動起來，可以有效地幫助釋放積壓的情緒。

●寫日記

雖然聽起來可能很老套，但寫日記也很有效。因為寫日記的時候，可以理清思緒，表達內心的感受。把情感和想法寫下來，不僅可以減少內心的壓力，還可以反思和理解自己的情緒，找到解決問題的途徑。

不僅可以減少內心的壓力，還可以反思和理解自己的情緒，找到解決問題的途徑。（圖擷取自photoAC）

●進行深呼吸練習

深呼吸練習有助於平靜神經系統，減少焦慮和壓力。當感到情緒激動或很浮躁的時候，試著找一個安靜的地方，以穩定而緩慢的節奏調整呼吸，也仔細感受每個部位的變化。

黃閎新指出，深呼吸能夠幫助你放鬆身心，重新集中注意力，回到心平氣和的狀態。

●和朋友交流

與朋友或家人談談你的感受，也是很有效能發洩情緒的方式。與他人交流，可以讓你感到被理解和支持，這樣的互動有助於減少情緒壓力。當然，要選擇一個你信任，也能理解你情緒的人，分享你的經歷和感受，可以讓你面對情緒的挑戰。

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