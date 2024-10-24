自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

不讓病媒蚊往北飛！雲林啟動計畫 9里2405戶列防治重點

2024/10/24 13:39

今誓師大會上舉辦基本「巡倒清刷」知識宣導。（記者李文德攝）

今誓師大會上舉辦基本「巡倒清刷」知識宣導。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家健康衛生研究院今（2024）年調查發現，登革熱病媒蚊「埃及斑蚊」跨越北回歸線，在雲林北港鎮棲息。雲林縣政府與北港鎮公所攜手合作，即日起展開「北港鎮滅蚊計畫」，以公帶私，發動為期3週登革熱日，9里2402戶為防治重點，由種子教師帶領家戶進行積水容器清除，後進行巡檢抽查，不合格里持續複查至改善為止。

縣府衛生局表示，北港發現埃及斑蚊未帶病毒，為避免疫情爆發，公所清潔隊旋即展開清消。據目前觀查，目前觀察所測的布氏指數，北港朝天宮周邊5里指數為2，且埃及斑蚊警覺高、存活期長，喜愛待在室內。縣府向中央申請補助經費，啟動消除計畫。

局長曾春美表示，首先針對公部門、清潔隊員展開種子師資，進行埃及斑蚊相關知識，更進行家戶孳清的要點宣導。動員上百「種子教師」們，針對北港9個里清除積水容器。每里以每週一日為登革熱日，「以公帶私」孳清，為期3週。結束後隨進行查核，以布氏指數為評分。第一名的村里分發4萬元禮券，第二名3萬、第三名2萬元。

衛生局強調，此評分最低標準為布氏指數1為合格標準，合格里便會發放1萬元禮券。但孳清後指數尚未合格，將給予一週改善期後再做複檢，直至達標為止。

今上午雲林縣長張麗善、疾管署南區管制中心主任劉慧蓉、北港鎮長蕭美文等人，與當地民眾集合於北港鎮老人會舉行誓師大會，數百人齊聲宣誓將杜絕病媒蚊孳生。

張麗善表示，雲林縣今年尚未出現本土登革熱病例，不過國衛院研究是一個警訊，呼籲里民、志工、社團共同投入，做好「巡倒清刷」的工作，盼在今年冬天消滅埃及斑蚊，避免登革熱潛在風險；蕭美文表示，將會配合縣府進行相關作業。

劉慧蓉指出，民眾的居家環境是首重之地，南區管制中心亦將每天派出4人到北港，先協助陪同孳清巡查，後期進行抽查，也會將結果同步傳給國衛院及鎮公所，藉以告知何處需要加強。

今雲林縣府舉辦誓師大會活動，正式宣告啟動滅蚊計畫，盼在冬天前將埃及斑蚊消滅殆盡。（記者李文德攝）

今雲林縣府舉辦誓師大會活動，正式宣告啟動滅蚊計畫，盼在冬天前將埃及斑蚊消滅殆盡。（記者李文德攝）

今雲林縣府舉辦誓師大會活動，正式宣告啟動滅蚊計畫，盼在冬天前將埃及斑蚊消滅殆盡。（記者李文德攝）

今雲林縣府舉辦誓師大會活動，正式宣告啟動滅蚊計畫，盼在冬天前將埃及斑蚊消滅殆盡。（記者李文德攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中