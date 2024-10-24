不讓病媒蚊往北飛！雲林啟動計畫 9里2405戶列防治重點

今誓師大會上舉辦基本「巡倒清刷」知識宣導。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕國家健康衛生研究院今（2024）年調查發現，登革熱病媒蚊「埃及斑蚊」跨越北回歸線，在雲林北港鎮棲息。雲林縣政府與北港鎮公所攜手合作，即日起展開「北港鎮滅蚊計畫」，以公帶私，發動為期3週登革熱日，9里2402戶為防治重點，由種子教師帶領家戶進行積水容器清除，後進行巡檢抽查，不合格里持續複查至改善為止。

縣府衛生局表示，北港發現埃及斑蚊未帶病毒，為避免疫情爆發，公所清潔隊旋即展開清消。據目前觀查，目前觀察所測的布氏指數，北港朝天宮周邊5里指數為2，且埃及斑蚊警覺高、存活期長，喜愛待在室內。縣府向中央申請補助經費，啟動消除計畫。

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局長曾春美表示，首先針對公部門、清潔隊員展開種子師資，進行埃及斑蚊相關知識，更進行家戶孳清的要點宣導。動員上百「種子教師」們，針對北港9個里清除積水容器。每里以每週一日為登革熱日，「以公帶私」孳清，為期3週。結束後隨進行查核，以布氏指數為評分。第一名的村里分發4萬元禮券，第二名3萬、第三名2萬元。

衛生局強調，此評分最低標準為布氏指數1為合格標準，合格里便會發放1萬元禮券。但孳清後指數尚未合格，將給予一週改善期後再做複檢，直至達標為止。

今上午雲林縣長張麗善、疾管署南區管制中心主任劉慧蓉、北港鎮長蕭美文等人，與當地民眾集合於北港鎮老人會舉行誓師大會，數百人齊聲宣誓將杜絕病媒蚊孳生。

張麗善表示，雲林縣今年尚未出現本土登革熱病例，不過國衛院研究是一個警訊，呼籲里民、志工、社團共同投入，做好「巡倒清刷」的工作，盼在今年冬天消滅埃及斑蚊，避免登革熱潛在風險；蕭美文表示，將會配合縣府進行相關作業。

劉慧蓉指出，民眾的居家環境是首重之地，南區管制中心亦將每天派出4人到北港，先協助陪同孳清巡查，後期進行抽查，也會將結果同步傳給國衛院及鎮公所，藉以告知何處需要加強。

今雲林縣府舉辦誓師大會活動，正式宣告啟動滅蚊計畫，盼在冬天前將埃及斑蚊消滅殆盡。（記者李文德攝）

今雲林縣府舉辦誓師大會活動，正式宣告啟動滅蚊計畫，盼在冬天前將埃及斑蚊消滅殆盡。（記者李文德攝）

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