山陀兒颱風過後 環境部：清掃環境驅除登革熱病媒蚊

山陀兒颱風消散，但近期部分地區有登革熱疫情，環境部提醒民眾落實環境整頓及清除積水，降低感染、避免疫情擴散。（圖取自環境部網頁）

〔記者吳柏軒／台北報導〕山陀兒颱風侵台，帶來強風豪雨災情，今（4日）雖已消散，但家園滿目瘡痍亟待清理，正巧近期有地方縣市傳出登革熱疫情，環境部提醒，民眾於風災過後務必落實居家環境整頓、清除積水容器，以降低傳染病感染風險。

環境部表示，風災後居家或戶外積水容器易孳生登革熱病媒蚊，民眾應儘速清除，包含：室外水桶、碗盆瓶罐、花盆底盤、保麗龍箱、紙盒、戶外水缸、廢棄水塔、廢輪胎、天溝等；室內花瓶、水缸、冷氣盛水盤和盆栽植物墊盤、大樓地下室等。

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另，環境部提醒，還需留意隱性周邊其他的病媒蚊孳生源，例如帆布上的積水、樹洞、旗座水泥樁空洞、路邊管線的孔洞等，都要將積水清除以遏止登革熱疫情蔓延。

環境部呼籲，民眾可主動檢查居家戶內外環境，並澈底執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施：「巡檢」家中及周圍的容易積水的物品與地下室積水處，將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」， 留下的物品要澈底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。

依專業資訊，登革熱傳染病媒主要有白線斑蚊及埃及斑蚊，埃及斑蚊對登革熱病毒感受性較強烈，一旦吸到患者血液，唾液分離出病毒陽性率達13％，成蚊性喜棲息室內（70到80％），散布於浴室、廁所、 臥室、客廳、起居間。白線斑蚊對登革熱病毒感受性遲緩，感受力價低。白線斑蚊成蚊98％以上棲息室外，分布於竹林樹蔭下、涼亭、菜園、果園、庭院、後院、公寓後巷等陰暗。

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