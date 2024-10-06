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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》馬桶坐太久小心「蛋疼」 醫：不要超過5分鐘

2024/10/06 21:29

醫師指出，醫學上不建議上廁所超過5分鐘，恐發生精索靜脈曲張、痔瘡等危害健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師指出，醫學上不建議上廁所超過5分鐘，恐發生精索靜脈曲張、痔瘡等危害健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡在馬桶上享受獨處時光的男性朋友注意，恐出現「蛋蛋的哀傷」。1名獸醫看診久坐，且蹲馬桶半小時起跳，有時甚至超過1小時，發覺左側睪丸常常悶痛不舒服前往就診，懿安泌尿科診所院長呂謹亨經問診評估加超音波檢查後，發現是精索靜脈曲張，並提醒，上廁所不要超過5分鐘，不只精索靜脈曲張，痔瘡、下肢靜脈曲張、姿勢性低血壓的風險也隨之提高。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，患者夫婦聽到「精索靜脈曲張」後一頭霧水，沒在治療動物上見過，呂謹亨說明，精索靜脈曲張就是睪丸的血管回流不順造成，加上後天久站久坐，可能更加嚴重，像是痔瘡或是小腿下肢的靜脈曲張，也是類似原因。另外，動物大多是四隻腳行動，下半身壓力小，人類用兩隻腳直立行走，發生下半身靜脈曲張的機率就變高了！

聽完醫師解釋，患者妻子恍然大悟說，「看看你蹲馬桶半小時起跳，超過1小時，難怪會這樣」，還提起患者曾有「大便流血發現痔瘡」的病史，當時醫師就已經建議馬桶別蹲太久，因此在診間對患者加碼「下次進廁所要沒收手機，看還會不會蹲馬桶蹲半天」。

呂謹亨接到患者求救的眼神，連忙說「也可能是看診長時間坐太久的原因」，並建議覺得沒有辦法一次乾淨，可以先站起來活動，讓腸胃蠕動，約10幾分鐘後，下一波糞便才會再度排出，如果吃針對靜脈曲張的藥物治療效果不好，就得考慮開刀治療了。

呂謹亨提醒，廁所上太久可能會導致痔瘡、下肢靜脈曲張、精索靜脈曲張、姿勢性低血壓，像是老人家若馬桶蹲太久或坐太久，加上下半身用力，腹壓增加，同時血液回流受阻，站起來時，可能瞬間暈眩昏倒，想要「暫時脫離現實」也要多多注意身體健康，起身活動活動再繼續「享受1個人的時間」。

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