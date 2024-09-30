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健康網》從顏色「便」別身體健康！ 醫：出現4色快就醫

2024/09/30 21:31

醫師指出，糞便若出現墨綠色、灰白色、黑色、鮮紅色，就有罹患特定疾病的可能性；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，糞便若出現墨綠色、灰白色、黑色、鮮紅色，就有罹患特定疾病的可能性；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕上完大號後先別急著沖水，往馬桶多看一眼，就離健康更近一點！禾馨醫療直腸外科專任主治醫師陳威智表示，從糞便的形狀及顏色，可以看出身體是否健康。他指出，糞便若呈現墨綠色、灰白色、黑色、鮮紅色等4種顏色，就有罹患特定疾病的可能性。

陳威智在臉書專頁「痔瘡專家 陳威智醫師-微創痔瘡手術」發文分享，世界級標準的《布里斯托大便分類法》將糞便依其形狀分成7大類型，1-2型通常有便秘問題、3-4型可視為正常、至於5-7型如果長時間持續，可能有感染及腹瀉的問題。由此可知，糞便不單單只是身體的排泄物，我們還可以把它當作判斷身體是否有問題的指標。

布里斯托大便分類法。（圖取自陳威智臉書）

布里斯托大便分類法。（圖取自陳威智臉書）

除此之外，陳威智指出，透過糞便顏色，也可以幫助我們更加了解身體是否健康。若呈現以下4種顏色，就有罹患「特定疾病」的可能，建議趕快就醫進行檢查，千萬不要拖延。

●墨綠色：膽汁濃度過高，有急性腸胃炎的風險。

●灰白色：膽汁含量過低，有胰臟癌、膽管癌的風險。

●黑色：上消化道出血，有可能是紅血球遭胃酸破壞，釋放出高濃度的鐵質。

●鮮紅色：下消化道出血，有痔瘡、肛裂、肛門膿瘍的可能。

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