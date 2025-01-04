健康網》菜花復發嚴重得切GG 醫籲施打HPV疫苗

醫師提醒，預防性病除了做好性行為安全措施外，施打HPV疫苗對於造成生殖器疣的第6型也有一定程度的保護力；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生殖器疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起的，是最常見的性傳染病之一。義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫分享1位20多歲的白血病患者，因嚴重菜花得切除部分陰莖，提醒預防性病除了做好性行為安全措施外，施打HPV疫苗對於造成生殖器疣的第6型、第11型HPV也有一定程度的防護力。

黃維倫在臉書專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」指出，該患者的生殖器上佈滿密密麻麻的病灶，整根陰莖變得像一顆完整的花椰菜，龜頭和尿道口被病灶完全覆蓋，形狀嚴重變形，無法辨認原本的結構，病灶甚至蔓延到陰莖根部和陰囊，形成多處零星病變。且因病灶間隙難以清潔，導致細菌滋生，褲子一脫便散發出濃烈刺鼻的氣味。

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黃維倫詢問病史後得知，他2年前曾感染過生殖器疣，當使用電燒處理，但因化療後免疫力下降導致復發，即使不是癌症，也難以用電燒完全清除。最後在手術過程中，因難以辨別龜頭和尿道口的原始結構，患者接受部分陰莖切除及尿道口重建手術，同時切除電燒了陰囊和會陰部的疣。

黃維倫提到，生殖器疣即使清除表面的病灶，病毒仍可能潛伏在細胞中。雖然大多數的HPV感染可在2年內被免疫系統清除，但部分患者可能會潛伏更久，且在免疫力下降時復發。

黃維倫強調，做好安全措施是預防染病的不二法則，但即便戴好保險套，沒有包覆到的部位，如陰莖根部、陰囊等，接觸到病毒後仍然可能會染病。HPV疫苗可以有效預防HPV的感染，目前市面上常見的9價疫苗，不只能預防子宮頸癌之外，對於造成生殖器疣的第6型及第11型HPV也有相當好的防護力。

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