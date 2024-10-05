健康網》活動不足威脅健康 國健署呼籲規律運動

國健署呼籲，從兒童到成年人，都應該積極進行身體活動；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕山陀兒颱風期間，多數人以安全為由，減少出門運動；也有些人須在家工作，連通勤時的走動都免了，當然無法顧及運動。根據世界衛生組織（WHO）調查，身體活動不足已成為全球死亡率四大危險因子之一，每年約有6%的死亡率與「靜態生活習慣」相關。國民健康署近日在其臉書專頁呼籲民眾，應積極建立規律的身體活動習慣，以提升健康與生活品質。

國健署指出，世界衛生組織於2020年發布了新版的「身體活動與靜態行為指引」，針對不同年齡層的民眾提出具體建議，強調從兒童到成年人，都應該積極進行身體活動，為自身健康注入新動力。

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根據指引，5至17歲的兒童及青少年應每日進行至少60分鐘的中等至高強度身體活動；18歲以上的成年人則每週應進行150至300分鐘的中等強度身體活動，或75至150分鐘的高強度活動。身體活動的強度區分依據運動過程中的心跳數與運動吃力程度。

國健署解釋，中等強度的身體活動包括快走（約6.4公里/小時）、慢跑、爬樓梯、健身單車、羽毛球等，通常可持續10分鐘以上，並能與人順暢對話但無法唱歌。高強度的活動則如快跑、籃球、足球、登山等，活動10分鐘後無法邊運動邊輕鬆說話。

國健署呼籲，無論年齡層，規律運動不僅有助於降低多種慢性病風險，還能提高整體生活質量，讓身體更健康、生命更有活力。

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