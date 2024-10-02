健康網》《黑暗榮耀》朴志雅腦出血逝 預防很簡單

朴志雅在《黑暗榮耀》飾演宋慧喬的生母。（翻攝自Netflix）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕韓國演員朴志雅在影集《黑暗榮耀》中飾演宋慧喬母親，然近日他傳出因腦出血過世，享年52歲。在台灣，腦血管疾病為國人10大死因中向來在前面，而腦血管病變是能夠藉由飲食與生活型態之調整、控制三高與積極治療來預防的。

據報導，朴志雅曾在2007電影窒息情慾中與金馬影帝張震有過對手戲，隨後出演《陰櫥》等多部驚悚片；在2023年受邀出席第59屆百想藝術大賞頒獎人，自嘲不像《黑暗榮耀》的媽媽這樣可怕。

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韓國女星朴志雅因腦出血逝世。（翻攝自X）

衛福部國健署表示，依據衛生福利部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病均為國人10大死因的第2-4位，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命。腦中風即使存活後通常會遺留下不同程度的神經功能障礙，失能之後遺症也是我國成人殘障的主因之一，不僅造成病患與照顧者沈重的負擔，也嚴重影響生活品質。

大部分的中風是可以藉由健康的飲食與生活型態、治療積極控制三高來預防的，請把握以下原則，就能降低罹患中風之風險：

●掌握三高關鍵控制數字：高血壓、高血糖、高血脂個案發生中風的風險分別是非三高個案的2.84倍、2.86倍及2.37倍。若發現有三高問題，務必尋求專業醫療協助，如需用藥，應遵照醫師指示用藥及定期回診追蹤，將三高數值控制在血壓<140/90mmHg、醣化血色素<7%、低密度脂蛋白膽固醇<100mg/dl。

●選擇健康飲食：掌握三少二多原則，即少調味品、低油脂、少加工食品、多蔬果、多高纖；建議每日鈉的攝取量少於2.4公克（相當於6公克的食鹽；1茶匙）。

●養成規律運動：維持每週五次（或至少3次）、每次30分鐘，依身體狀況挑選健走、伸展操、跳舞、慢跑、騎自行車等活動。

●維持健康體重：肥胖（超過理想體重20%以上）會增加高血壓、冠心病、心衰竭或中風的風險，建議BMI維持在18.5 ~ 24之間，腰圍男性小於90公分，女性小於80公分。

●拒絕菸酒危害：直接吸菸或被動吸入二手菸、過度飲酒，都會增加罹患中風的風險，鼓勵民眾要立即主動戒菸、節酒。

●定期健康檢查：可利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括血壓、血糖、血脂、BMI、腰圍、等心臟病重要危險因子的檢查。及早發現身體異常，調整不良生活習慣及控制三高等危險因子，遠離疾病威脅。

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