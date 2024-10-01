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多次電價調漲營運壓力大 醫界8大團體盼政府補助

2024/10/01 15:56

電價費率審議會拍板民生用電凍漲，但產業用電平均調漲12.5%。（資料照）

電價費率審議會拍板民生用電凍漲，但產業用電平均調漲12.5%。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕電價費率審議會拍板民生用電凍漲，但產業用電平均調漲12.5%，醫界8大團體今（1日）發出「共同聲明」強調，多次電價調漲實已造成醫療院所經營者龐大的成本壓力，呼籲如囿於台電公司財務負荷而調漲電價，宜編列公務預算酌予補助，舒緩營運壓力。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國醫師公會全聯會、中華民國護理師護士公會全聯會等8大團體表示，呼應健康台灣願景，讓醫療永續經營，籲請編列公務預算補助醫療院所電費。

8大團體指出，醫療院所與一般產業特性不同，台灣各醫院以健保收入平均占80%且收費標準受衛生主管機關管制，受限於健保總額預算天花板，限縮醫療收入來源的情況下，立法院上會期就已經通過主決議，要求衛福部在明年6月前要讓平均點值達到0.95元，但醫療院所仍未等到相關預算補助，今年第2季醫院總額台北分區浮動點值預估僅有0.78，簡單來說就是收入要打78折。

8大團體提到，此次電價調漲為彌補台電虧損，在面臨多方面通貨膨脹、成本上漲的情況下，醫療院所無法如其他產業以漲價、轉嫁等方式填補虧損，再者醫院為提供民眾完善醫療照護服務，其維生設施、醫療儀器、冷氣空調、院內照明等等皆有其使用的必要性，多次電價調漲實已造成醫院經營者龐大的成本壓力。

8大團體強調，從2022年至今，3年調升電價4次，平均漲幅已高達42.9％，如囿於台電公司財務負荷而調漲電價，則宜編列公務預算酌予補助醫療院所電費，以舒緩醫療院所的營運壓力，不致被迫縮減醫療供給，望政府投資健康，讓醫療院所得以永續經營，以提供民眾良好就醫環境！

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