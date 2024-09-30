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癌症患者免赴國外！童綜合醫院細胞治療獲核准
〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院與尚寧生物科技合作細胞治療，獲衛福部核准可治療食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、乳癌、攝護腺癌、腎細胞癌、惡性膠質瘤、大腸直腸癌等共9項適應症，患者不用遠赴歐美或日本，就近在台灣即可獲得治療。
細胞治療是一項新興的醫療技術，以往有需求患者，必須遠赴日本或歐美接受治療，童綜合醫院為了促使病患能夠就近治療，與尚寧生物科技合作申請「自體免疫細胞（NK）治療實體癌第四期」細胞治療技術，8月獲得衛福部同意，核准的癌症項目包括食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、乳癌、攝護腺癌、腎細胞癌、惡性膠質瘤及大腸直腸癌等共9項適應症，目前採自費治療。
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童綜合醫院表示，尚寧生物科技的細胞製備技術來自於日本腫瘤醫學研究所（The institute of Medical Oncology, TIMO），係由日本免疫學權威的多田和弘博士所研發，僅須從患者身上抽取血液，經兩週培養就能擴增活化數十億的NK細胞，透過靜脈注射，將NK細胞送回患者體內，即可攻擊癌細胞，達到治療目的。
童綜合醫院細胞治療中心主任歐明哲表示，細胞治療原理，是將自己的細胞，也就是「自體細胞」或別人的「同種異體細胞」，經過體外培養或加工程序後，再將細胞導入患者體內使用，達到治療或預防疾病的目的。
歐明哲說明，NK細胞的中文全名為「自然殺手細胞」 ，是人體固有免疫系統的主要細胞，不用先接觸抗原，就可直接抵禦、清除受感染或腫瘤細胞，具有抗感染、抗腫瘤與免疫調節等作用。
NK細胞治療技術是藉由NK毒殺癌細胞，能力強、副作用輕、安全性高！歐明哲表示，童綜合醫院細胞治療中心給患者專業且一站式定點就診服務，提供完整的醫療照護與諮詢，讓患者不用遠赴國外，就可擁有更多更好的治療選擇，有效改善生活品質。
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