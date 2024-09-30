癌症患者免赴國外！童綜合醫院細胞治療獲核准

尚寧生技經衛福部查核通過的細胞製備廠，具有高標準的環境監控及維護系統。（童醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院與尚寧生物科技合作細胞治療，獲衛福部核准可治療食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、乳癌、攝護腺癌、腎細胞癌、惡性膠質瘤、大腸直腸癌等共9項適應症，患者不用遠赴歐美或日本，就近在台灣即可獲得治療。

細胞治療是一項新興的醫療技術，以往有需求患者，必須遠赴日本或歐美接受治療，童綜合醫院為了促使病患能夠就近治療，與尚寧生物科技合作申請「自體免疫細胞（NK）治療實體癌第四期」細胞治療技術，8月獲得衛福部同意，核准的癌症項目包括食道癌、胃癌、肺癌、肝癌、乳癌、攝護腺癌、腎細胞癌、惡性膠質瘤及大腸直腸癌等共9項適應症，目前採自費治療。

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童綜合醫院表示，尚寧生物科技的細胞製備技術來自於日本腫瘤醫學研究所（The institute of Medical Oncology, TIMO），係由日本免疫學權威的多田和弘博士所研發，僅須從患者身上抽取血液，經兩週培養就能擴增活化數十億的NK細胞，透過靜脈注射，將NK細胞送回患者體內，即可攻擊癌細胞，達到治療目的。

尚寧生物科技的細胞製備技術來自於日本腫瘤醫學研究所的日本免疫學權威的多田和弘博士（前排右3）所研發，曾到童醫院與各科醫師進行交流。（童醫院提供）

童綜合醫院細胞治療中心主任歐明哲表示，細胞治療原理，是將自己的細胞，也就是「自體細胞」或別人的「同種異體細胞」，經過體外培養或加工程序後，再將細胞導入患者體內使用，達到治療或預防疾病的目的。

歐明哲說明，NK細胞的中文全名為「自然殺手細胞」 ，是人體固有免疫系統的主要細胞，不用先接觸抗原，就可直接抵禦、清除受感染或腫瘤細胞，具有抗感染、抗腫瘤與免疫調節等作用。

NK細胞治療技術是藉由NK毒殺癌細胞，能力強、副作用輕、安全性高！歐明哲表示，童綜合醫院細胞治療中心給患者專業且一站式定點就診服務，提供完整的醫療照護與諮詢，讓患者不用遠赴國外，就可擁有更多更好的治療選擇，有效改善生活品質。

童綜合醫院細胞治療中心主任歐明哲，為患者觸診檢查。（記者歐素美攝）

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