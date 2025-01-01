國家抗藥性計畫啟動！今年投入2億 拚5年減抗生素5％

「國家級抗生素抗藥性管理行動計畫」今天正式啟動。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（1）日是元旦，迎接新的一年，防疫也有新任務！每年全球約有500萬人因「抗生素抗藥性」喪命，為迎戰這場隱形疫情，衛福部今（1日）起正式啟動「國家級抗生素抗藥性管理行動計畫」，今年將投入2億元，未來逐年編列預算，力拼5年內達到抗生素用量減量5%、超級細菌鮑氏不動桿菌（CRAB）感染下降10%等目標。

衛福部疾病管制署發言人曾淑慧表示，抗生素在醫療處置過程中，扮演極為重要的角色，若管理不當引發抗藥性問題，就可能導致「手術雖成功，患者卻因敗血症等原因不幸死亡」的情況，尤其在後疫情時代，有效管理才能避免抗藥性失控影響流感、新冠等疾病防治。

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「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」今天正式啟動，曾淑慧說明，這是一項為期五年的計畫，由疾管署與食品藥物管理署及農業部，跨醫療、食品與農業三方合作，今年的三大重點工作，包括「醫療照護機構抗生素抗藥性防治、強化抗生素用藥安全與食品安全、動物抗生素抗藥性防治」。

曾淑慧說，醫療機構方面，疾管署將成立國家級抗藥性防治及教育中心，加強民眾與醫療人員的溝通，推動抗生素管理專案，並有感染管制查核品質及感染管制量能獎勵計畫，強化感染管制與監測系統，提升院所的感染防治能力。

食品與用藥安全方面，食藥署將加強抗生素供應監測與查緝，推廣用藥安全教育，檢測市售抗生素品質及食品中微生物抗藥性，降低抗藥性風險，確保食品與用藥安全。動物用抗生素方面，農業部將推動替代方案，減少畜禽抗生素使用，強化動物用藥品管理，並透過獸醫教育提高對抗藥性的警覺，改善畜牧業抗藥性問題。

疾管署曾說明，該計畫希望達成5年內抗生素用量減5%、超級細菌CRAB感染下降10%等7項目標；在國內監測的8種超級細菌中，CRAB在醫院加護病房病人的抗藥性比例已經達到75%，而一般住院病人中也有60%受影響，讓CRAB感染下降是首要任務。

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