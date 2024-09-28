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健康網》颱風逼近！ 台電：雨天「2不2要」用電更安全
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕山陀兒颱風於今（28日）上午生成，中央氣象署表示，從路徑預報看，有可能侵襲台灣，不排除會有強風大雨發生，氣象專家預測下週二、三風雨最明顯，建議這兩日做好防颱準備。台電提醒，雨天時用電要謹記「2不2要」，尤其是如果家中有嚴重漏水情形，應關閉電源總開關防止漏電。
台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，下雨天水氣多濕氣重，插座插頭受潮氧化或有灰塵髒污，會讓積污導電的風險提高，一定要特別注意！雨天用電要謹記2不2要更安全。
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濕手不碰電器
如果被雨淋濕，記得避免接觸電器用品，防止觸電危險。
家電受潮勿插電
如果家電有泡水或受潮情況，千萬不可直接插電使用，建議將家電送檢修，避免日後使用上危險。
要檢查及清潔插頭、插座
由於灰塵毛髮遇水氣，可能讓兩極通電，造成短路引發火災。
清潔撇步
Step1:關掉電源。
Step2:可戴上膠質手套，用棉花棒、紙巾沾走灰塵或用「乾」布輕拭。不可使用濕布以免觸電！
漏水時要關閉電源
家電不用就切斷電源，下雨時如果家中有嚴重漏水情形，應關閉電源總開關防止漏電。
台電也提醒民眾，不用不插，長期不用時記得拔插頭，可以省電又安全，而且就算沒開電器，只要插頭插著就有積污導電的風險。另外，如果插座鬆動或是有綠繡，記得立即暫停使用，並請專業人員協助更換。
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