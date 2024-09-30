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台中立仁愛綜合長照機構 單人房逾4.5萬 雙人3.6萬以上
〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市立仁愛綜合長照機構正式營運，將有200床安置較重症的長者，除了30床公費由政府支付，其他270床一般家庭都可申請，但機構必須審核符合條件的長輩才能入住，而床位設有單人床及雙人床，單人房45136至49972，雙人房則是36680元至40610元，管路照護費另收。
由於有人認為價格不便宜，衛生局表示，台中市住宿式長照機構月托費收費標準約每月2萬元至5萬元。
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慈濟表示， 日照中心可收60位長輩，住宿床位共200床，其中30床是公費，而私人的住宿的收費單人房45000多至49000多，雙人房則是36000多元至4萬多元，管路照護費另收，目前已收住日照及床位各有3人，預約很熱烈。
台中市目前有46萬多名老人，長照的需求會愈來愈高，衛生局表示，目前中市有61家一般護理之家及10家住宿式長照機構，總核定許可床數7662床，開放床數7153床。
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