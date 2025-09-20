自由電子報
健康 > 杏林動態

把疼惜的心轉為關懷的愛 台電尖山發電廠號召捐血各界響應

2025/09/20 09:51

台電尖山發電廠廠長李鳳春，身先士卒率先捐出熱血。（記者劉禹慶攝）

台電尖山發電廠廠長李鳳春，身先士卒率先捐出熱血。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電尖山發電廠與台電工會第56分會、尖電職工福利會共同舉辦「把疼惜的心轉為關懷的愛」捐血活動，連續3天在馬公市中山路馬公捐血站舉行，受到澎湖各界熱情響應，不少熱血人士踴躍前往挽袖捐血，廠長李鳳春也身先士卒捐獻熱血。

尖山發電廠於2014年初次舉辦捐血活動，捐血中心湧進大批人潮，部分民眾滿懷熱血卻因時間及袋數的限制而未能參與，因此自2014至2024年連續11年持續辦理這意義甚大的活動，讓大家一同將這份感動延續下去，今年電廠志工與同仁也如往年熱烈參與，踴躍捐輸熱血，愛心不落人後。

持續11年來尖山發電廠辦理捐血活動成效多獲好評，從2014年的174袋血、2015年的285袋血、2016年的296袋血、2017年的253袋血、2018年的270袋血、2019年的289袋血、2020年的195袋血、2021年的271袋血及2022年的187袋血、2023年161袋血，2024年184袋血，而今（2025）年，邁入第12年，仍維持辦理3天的活動，一來可紓解捐血人潮，二來不會造成捐血中心人員的負擔。

今年全台血庫持續拉緊報，繼中油澎湖區營業處捐血活動後，台電隨之響應，期盼透過此次捐血活動，讓澎湖民眾一同挽起袖子捐血，減輕血庫不足的壓力。為了感謝捐血的愛心民眾，尖山發電廠特別準備貼心禮物，凡每捐血250c.c致送300元餐券及麵包券各1張。

台電尖山發電廠發動捐血活動，把疼惜的心化為關懷的愛。（記者劉禹慶攝）

台電尖山發電廠發動捐血活動，把疼惜的心化為關懷的愛。（記者劉禹慶攝）

