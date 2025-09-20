打B肝疫苗可降糖尿病風險15％ 北醫大研究登國際期刊

台北醫學大學最新研究發現，擁有B型肝炎免疫力的民眾，罹患糖尿病的風險可降低15%。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台北醫學大學最新研究發現，擁有B型肝炎免疫力的民眾，罹患糖尿病的風險可降低15%，其中年輕族群的保護效果更明顯，這項成果讓台灣自1984年推行的B型肝炎疫苗政策再添「意外收穫」，不僅壓低帶原率，還可能在糖尿病防治上發揮作用，研究登上國際期刊「Diagnostics（診斷）」。

這項研究由北醫大考科藍台灣研究中心主任陳杰峰率隊，結合數據處、校務研究中心與公衛學院專家，並由博士生、感染科醫師Nhu Quynh Phan共同執行。團隊運用國際醫療大數據平台「TriNetX」，分析全球152個國家、131家醫療機構，近90萬名既無糖尿病、也未感染B型肝炎的成年病歷，其中約57萬人具備B型肝炎免疫力，31萬人沒有。

陳杰峰說，進一步分析發現，擁有B肝免疫力的人在各年齡層都有保護效果，18至44歲糖尿病風險下降20%，45至64歲下降11%，65歲以上也下降12%。血液中B肝表面抗體濃度愈高，保護效果愈明顯，當濃度達到1000mIU/mL以上時，糖尿病風險甚至大幅降低43%。

陳杰峰解釋，免疫力之所以能降低糖尿病風險，推測與「訓練免疫」效應有關。疫苗可能透過調節先天免疫細胞，減少慢性發炎，進而降低糖尿病的發生率，但相關機轉仍需更多研究。

他也提到，台灣自1984年率先全球推動新生兒B肝疫苗，帶原率已從15%降至1%以下。這項研究再次證明政策的深遠效益，不僅降低肝癌與肝硬化，還可能對糖尿病防治帶來額外助益。

陳杰峰提醒，國際估計到2050年，全球糖尿病患者恐增加45%。因此，B肝疫苗的「雙重防護」意義重大，特別適合B肝與糖尿病盛行率高的地區推廣。他建議，已接種過B肝疫苗但抗體濃度下降的成年人，也可與醫師討論是否需要追加接種，為自己再添一層保障。

