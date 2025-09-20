自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不吃甜也要小心血糖飆！ 營養師揭4大隱藏澱粉炸彈

2025/09/20 06:32

營養師張語希說，日常飲食中血糖飆升的原因，常常藏在「精緻澱粉」中，如高GI主食便是其中之一；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張語希說，日常飲食中血糖飆升的原因，常常藏在「精緻澱粉」中，如高GI主食便是其中之一；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕擔心血糖飆升，一般人飲食總是先選擇避開甜食，覺得少吃糖應該就能避免血糖如坐雲霄飛車波動大。對此，營養師張語希表示，其實不吃甜也要小心血糖，因為日常飲食中血糖飆升的原因，常常藏在「精緻澱粉」中。舉例來說，高GI主食、無糖食品、裹粉炸物、各式醬料等，均含有常被忽略的高醣來源，也可說是隱藏澱粉炸彈。

炸物裹粉+油脂易致血糖波動大

張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發文指出，很多人覺得少吃糖就沒問題，但其實影響血糖波動的原因，可能在於日常飲食中被忽略的高醣來源，常見隱藏澱粉炸彈，包括以下4種：

高GI主食：如白飯、白吐司、麵條等食物，因消化快，血糖也容易飆升，胰島素壓力更大。

無糖≠低醣：點手搖飲就算選擇「無糖」，奶精裡也可能含有油脂。此外，若添加珍珠，也是澱粉來源。

炸物+粉漿：像是鹹酥雞、炸雞排，因外皮同時有澱粉+油脂，會讓血糖波動更大。

醬料中的隱藏糖：如甜辣醬、番茄醬、醬油膏等，小小一湯匙，也可能讓糖份攝取默默增加。

營養師張語希指出，甜辣醬、番茄醬、醬油膏等小小一湯匙，也可能讓糖份攝取默默增加；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張語希指出，甜辣醬、番茄醬、醬油膏等小小一湯匙，也可能讓糖份攝取默默增加；示意圖。（圖取自freepik）

此外，張語希曾於臉書發文提及，三高族群尤須特別注意以下隱藏澱粉3雷區，才能在享受美食的同時，也能守住健康：

誤區一：許多人覺得只要少吃飯就好，卻忽略了芋頭、蓮藕、栗子、粉絲等隱藏澱粉，這些食材都是碳水化合物，攝取過多同樣會讓血糖飆升。

誤區二：進補湯品如麻油雞湯、燉補湯等，感覺營養滿滿，但這些湯品往往含有高脂肪、高鈉與過多動物性油脂，對三高族群來說，容易讓血脂、血壓快速上升。

誤區三：滷味等雖美味，但隱藏大量的鈉易被忽略，過多鹽分會加重高血壓和水腫問題。

張語希特別提醒，下次吃飯時，千萬別忘了留意這些「隱藏炸彈」，以免無形中攝取過多醣類而損害健康。

