「菜瓜布肺」5年存活率不到5成 醫：接種流感+新冠外 再加打「肺鏈」疫苗

記者張軒哲／台中報導

9月19日是「世界肺纖維化日」，提醒民眾重視呼吸健康，豐原醫院胸腔科醫師張孟祥指出，10月1日起啟動公費流感疫苗施打，不少民眾會與新冠肺炎疫苗施打，但呼吸道感染對慢性肺病患者危害甚鉅，為降低風險，建議肺纖維化患者及高齡族群務必再搭配「肺炎鏈球菌疫苗」接種，以提升保護力、減少呼吸道感染與病情惡化。

長期乾咳 肺纖維化警訊

張孟祥提醒，長期乾咳、走幾步就喘，恐非感冒或氣喘，而是俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化，根據研究，「菜瓜布肺」患者平均5年存活率不到5成，張孟祥呼籲，若咳嗽超過兩週或出現不明原因呼吸困難，務必就醫檢查，以免錯過黃金治療時機。

咳嗽逾兩週、不明原因呼吸困難速就醫

張孟祥指出，特發性肺纖維化過去被視為不可逆的沉默殺手，患者一旦確診往往病程快速惡化，然而隨著專用藥物問世，若能及早診斷並配合規律治療，不僅可延緩肺功能衰退，還能減少急性惡化次數並降低死亡風險。

他說，門診有一名7旬黃姓患者雖已戒菸多年，但因反覆乾咳與呼吸困難就醫，經確診並接受藥物治療後，數月內病情穩定，呼吸困難明顯改善，從爬幾階樓就喘，進步到能與太太散步，生活品質大幅提升。

約3成特發性肺纖維化患者確診時已屬中晚期，往往錯失最佳治療時機，除了藥物控制外，患者日常生活也需做好管理，包括戒菸、避免接觸有害物質與規律運動，以進一步改善預後，張孟祥強調，肺炎鏈球菌疫苗接種與流感、新冠肺炎疫苗不衝突，鼓勵民眾施打。

