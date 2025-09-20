自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

世界骨髓捐贈者日》受捐贈者從瀕死排斥活過來 醫：她創造生命的奇蹟

2025/09/20 12:01

今（2025）年2月，國際小提琴家曾于謙爲了癌逝的摯友陳正玹，在台大癌醫舉行義演。台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪說，每一個音符都是椎心之痛。（資料照）

今（2025）年2月，國際小提琴家曾于謙爲了癌逝的摯友陳正玹，在台大癌醫舉行義演。台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪說，每一個音符都是椎心之痛。（資料照）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我真的累了，累到毫無生命鬥志…」汪汪（化名）不知疼愛她的老公在醫院外為她奔走，她的急性骨髓性白血病接受骨髓移植後出現重大排斥，人瘦如紙片人，台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪形容腸子的出血是用「噴」的，狀況如同當年國際小提琴家陳正玹如出一轍。

劉家豪說，捐贈者的免疫系統在體內攻擊病患的腸胃道，造成腸道腹瀉、腹痛、出血、甚至穿孔。若醫學上使用了傳統類固醇及數種抗排斥藥，仍沒有顯著改善，則存活出院的機會微乎其微了。

國際小提琴家陳正玹在22歲罹患白血病，接受骨髓移植後發生嚴重排斥，抗癌不到2年與世長辭，一直是台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪心頭之痛。（取自劉家豪醫師臉書）

國際小提琴家陳正玹在22歲罹患白血病，接受骨髓移植後發生嚴重排斥，抗癌不到2年與世長辭，一直是台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪心頭之痛。（取自劉家豪醫師臉書）

汪汪穿梭病房為病友打氣 要他們不要放棄

如今漸漸康復的汪汪嘗試著去鼓勵病友，試著把愛傳出去，去成爲病友的精神支柱，經歷過多次瀕死經驗，她活過來了。今年她出席陳正玹母親、曾于謙在癌醫這場《刻在我心底的名字》義演，她與正玹媽媽那個大擁抱，並說：「謝謝妳的兒子，讓我得救，真的是謝謝正玹」，正玹媽媽回：「為了正玹，請妳好好活著」，兩人的淚止不住。

正玹媽媽：算命師說兒子還一直在救人 我懂了

正玹媽媽曾告訴劉家豪，她一直走不出喪子之痛，於是跑去算命，算命師說：「正玹是天上的羅漢，祂下來陪妳24年已經夠了，現在只是回到天上了，而且正玹現在還一直在救人呢！」起初，正玹媽媽還不能體會這句話，在義演會上與汪汪那一記大擁抱，她懂了。因爲汪汪正是因爲正玹而獲救，因爲正玹的遺憾而產生出的新療法而重生。正玹還在默默地用醫師的手在拯救後面的病人。

當年陳正玹罹患T淋巴性白血病。經過漫長的化療和半相合移植後，卻不幸發生頑固型重度排斥離世。劉家豪回憶，「正玹很年輕，但因為移植後發生重度排斥而離開，那時對我造成巨大的痛苦。」直到現在，在訪談過程中，一提到「正玹」，劉家豪就是嘆氣，他說，在正玹之後又有一例也不幸過世，直到出現汪汪。

汪汪之前重度受捐後排斥者 無一撐過

汪汪不到50歲，她的病況在癌醫血液腫瘤科病人中屬重度嚴重病人，血液出來檢驗報告一直都不好，汪汪經過哥哥骨髓移植出現排斥，劉家豪說：「有1至2成移植病患是如此」在過去，可以說是群醫束手無策，眼睜睜看著原本移植病人因腸道出血而離世。

劉家豪表示，當年學醫會選擇血液腫瘤科，因為血癌和淋巴癌的病友，就醫時可能已經是晚期或病情危急，卻仍有不小的機會經過醫護的治療而重生。不過，汪汪的病況在病發後，一路走鋼索，他說：「能救回她一命，真的是奇蹟！」

跨院合作 群醫全力救了汪汪

最致勝的一擊是啟動「恩慈療法」，並結合跨院合作，汪汪的家屬、台大、台大癌醫、長庚通力合作下，也以植入「梭菌屬桿菌」，讓汪汪起死回生。但汪汪在這個療法雖出現好轉，也非一帆風順，她歷經敗血症、急救才一點一滴搶回生命。

劉家豪說，這些「刻在心裡的名字」鞭策自己，要想盡辦法救病患。就像當時剛開始的非親屬移植，台大醫學院名譽教授陳耀昌為了病患溫文玲奔波，促成了慈濟骨髓庫。

刻在醫師心上名字 成了鞭策「生命換生命」血淚故事

劉家豪表示，台大血液腫瘤科主治醫師姚明也曾說過，就是某某病患，那些刻在他心裡的名字，因為頑固型血癌非得做移植，促使他們開始嘗試半合移植，現在也已經很普及了。看到病患因此受到好處，活了下來，都是令人魂牽夢縈的好事，醫師的夢裡都是甜甜的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中