世界骨髓捐贈者日》受捐贈者從瀕死排斥活過來 醫：她創造生命的奇蹟

今（2025）年2月，國際小提琴家曾于謙爲了癌逝的摯友陳正玹，在台大癌醫舉行義演。台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪說，每一個音符都是椎心之痛。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕「我真的累了，累到毫無生命鬥志…」汪汪（化名）不知疼愛她的老公在醫院外為她奔走，她的急性骨髓性白血病接受骨髓移植後出現重大排斥，人瘦如紙片人，台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪形容腸子的出血是用「噴」的，狀況如同當年國際小提琴家陳正玹如出一轍。

劉家豪說，捐贈者的免疫系統在體內攻擊病患的腸胃道，造成腸道腹瀉、腹痛、出血、甚至穿孔。若醫學上使用了傳統類固醇及數種抗排斥藥，仍沒有顯著改善，則存活出院的機會微乎其微了。

國際小提琴家陳正玹在22歲罹患白血病，接受骨髓移植後發生嚴重排斥，抗癌不到2年與世長辭，一直是台大癌醫血液腫瘤科主治醫師劉家豪心頭之痛。（取自劉家豪醫師臉書）

汪汪穿梭病房為病友打氣 要他們不要放棄

如今漸漸康復的汪汪嘗試著去鼓勵病友，試著把愛傳出去，去成爲病友的精神支柱，經歷過多次瀕死經驗，她活過來了。今年她出席陳正玹母親、曾于謙在癌醫這場《刻在我心底的名字》義演，她與正玹媽媽那個大擁抱，並說：「謝謝妳的兒子，讓我得救，真的是謝謝正玹」，正玹媽媽回：「為了正玹，請妳好好活著」，兩人的淚止不住。

正玹媽媽：算命師說兒子還一直在救人 我懂了

正玹媽媽曾告訴劉家豪，她一直走不出喪子之痛，於是跑去算命，算命師說：「正玹是天上的羅漢，祂下來陪妳24年已經夠了，現在只是回到天上了，而且正玹現在還一直在救人呢！」起初，正玹媽媽還不能體會這句話，在義演會上與汪汪那一記大擁抱，她懂了。因爲汪汪正是因爲正玹而獲救，因爲正玹的遺憾而產生出的新療法而重生。正玹還在默默地用醫師的手在拯救後面的病人。

當年陳正玹罹患T淋巴性白血病。經過漫長的化療和半相合移植後，卻不幸發生頑固型重度排斥離世。劉家豪回憶，「正玹很年輕，但因為移植後發生重度排斥而離開，那時對我造成巨大的痛苦。」直到現在，在訪談過程中，一提到「正玹」，劉家豪就是嘆氣，他說，在正玹之後又有一例也不幸過世，直到出現汪汪。

汪汪之前重度受捐後排斥者 無一撐過

汪汪不到50歲，她的病況在癌醫血液腫瘤科病人中屬重度嚴重病人，血液出來檢驗報告一直都不好，汪汪經過哥哥骨髓移植出現排斥，劉家豪說：「有1至2成移植病患是如此」在過去，可以說是群醫束手無策，眼睜睜看著原本移植病人因腸道出血而離世。

劉家豪表示，當年學醫會選擇血液腫瘤科，因為血癌和淋巴癌的病友，就醫時可能已經是晚期或病情危急，卻仍有不小的機會經過醫護的治療而重生。不過，汪汪的病況在病發後，一路走鋼索，他說：「能救回她一命，真的是奇蹟！」

跨院合作 群醫全力救了汪汪

最致勝的一擊是啟動「恩慈療法」，並結合跨院合作，汪汪的家屬、台大、台大癌醫、長庚通力合作下，也以植入「梭菌屬桿菌」，讓汪汪起死回生。但汪汪在這個療法雖出現好轉，也非一帆風順，她歷經敗血症、急救才一點一滴搶回生命。

劉家豪說，這些「刻在心裡的名字」鞭策自己，要想盡辦法救病患。就像當時剛開始的非親屬移植，台大醫學院名譽教授陳耀昌為了病患溫文玲奔波，促成了慈濟骨髓庫。

刻在醫師心上名字 成了鞭策「生命換生命」血淚故事

劉家豪表示，台大血液腫瘤科主治醫師姚明也曾說過，就是某某病患，那些刻在他心裡的名字，因為頑固型血癌非得做移植，促使他們開始嘗試半合移植，現在也已經很普及了。看到病患因此受到好處，活了下來，都是令人魂牽夢縈的好事，醫師的夢裡都是甜甜的。

