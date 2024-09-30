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健康 > 杏林動態

中醫大新竹附醫研發AI軟體 5分鐘預判腦水腫風險

2024/09/30 11:46

中醫大新竹附醫團隊研發AI軟體系統，在病患做完核磁共振後，將資訊傳至系統，5分鐘預判輔助資訊，分析病患惡性腦水腫風險等級；圖為情境照。圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

中醫大新竹附醫團隊研發AI軟體系統，在病患做完核磁共振後，將資訊傳至系統，5分鐘預判輔助資訊，分析病患惡性腦水腫風險等級；圖為情境照。圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院在院長陳自諒帶領下，與副院長阮春榮和UrAiTaiwan（我愛台灣）團隊研發多款UrAi軟體，其中UrStroke軟體系列，可於病患做完核磁共振後，將資訊傳送給UrStroke AI軟體系統，5分鐘預判輔助資訊，分析病患屬低、中、高度的惡性腦水腫風險等級，輔助醫師把握黃金時間，精準判讀、治療，預計將進行大型、多中心的臨床驗證。

陳自諒表示，UrStroke軟體系統獲得國科會SPARK Taiwan辦公室、美國史丹佛大學的認證，於美國史丹佛大學舉行2024 SPARK Taiwan VC Day發表。阮春榮也將這份成果和國家衛生研究院教授范揚政分享，UrStroke目前在中醫大醫療體系進行體系內多院區的驗證中，預計接下來會進行大型、多中心的臨床驗證。

中醫大新竹附醫副院長阮春榮赴美國史丹佛大學，分享UrStroke軟體系統的研發成果。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫副院長阮春榮赴美國史丹佛大學，分享UrStroke軟體系統的研發成果。（中醫大新竹附醫提供）

外科部長黃祥銘表示，惡性腦水腫未經適當的治療有高達90％死亡率，提早減壓手術可將死亡率降低至30％。透過UrStroke AI判讀，可在磁振造影檢查後，快速預知惡性腦水腫發生的高風險，並提出警示。

神經內科主任陳睿正表示，根據過去臨床經驗，病患做完核磁共振後，醫師無法立即確認病人是否屬於惡性腦水腫高風險，只能將中風病患送到加護病房進行密切觀察，但是嚴重患者可能在3天後，就因為惡性腦水腫而離世。

陳睿正說明，現在，在核磁共振檢查後，經過UrStroke即時AI判讀，可提供預判輔助資訊，包含中風體積、水腫類別、惡性腦水腫的風險指標，以及3個月後良好預後的指標，輔助醫師精準判讀和治療。

中醫大新竹附醫副院長阮春榮強調，UrStroke軟體系統，可提供AI初步預測細胞性水腫或血管性水腫病症，輔佐醫師決策，及時治療。（中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫副院長阮春榮強調，UrStroke軟體系統，可提供AI初步預測細胞性水腫或血管性水腫病症，輔佐醫師決策，及時治療。（中醫大新竹附醫提供）

阮春榮強調，UrStroke軟體系統可提供AI初步預測屬於細胞性水腫或是血管性水腫病症，輔佐醫師決策，及時進行適當抗水腫治療。同時，AI判讀5分鐘也可將AI預測結果，提供給神經內科醫師，醫師如果確認病患屬於惡性腦水腫高度危險者，可和病患或家屬精準溝通，即時會診神經外科醫師實施減壓手術，不用等到昏迷指數太低時，才發現惡性腦水腫。若能在2天前預估2天後的危急，將可即早透過醫病共享決策進行醫療規劃。

阮春榮指出，UrStroke軟體系統主打「GIVE ME FIVE，SAVE YOUR LIFE」。只要給AI5分鐘，就可以救你一命。這套系統得到國科會認證，到美國史丹佛大學發表，並積極爭取美國創業投資的資金，繼續研究，造福更多的病患。

中醫大新竹附醫與UrAiTaiwan團隊研發UrStroke軟體系列，副院長阮春榮（左起）、院長陳自諒，特別與國家衛生研究院教授范揚政等分享。（記者廖雪茹攝）

中醫大新竹附醫與UrAiTaiwan團隊研發UrStroke軟體系列，副院長阮春榮（左起）、院長陳自諒，特別與國家衛生研究院教授范揚政等分享。（記者廖雪茹攝）

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