方便金門西半島就醫 「金西醫療門診中心」揭牌

金寧鄉衛生所舉行「金西醫療門診中心」揭牌，由縣長陳福海（右6）、縣議員蔡其雍（左5）、王國代（右5）等人共同主持揭牌典禮。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天於金寧鄉衛生所舉行「金西醫療門診中心」揭牌典禮。縣長陳福海說：「健康不能等」，10月1日起，除原有1人看診，衛生福利部金門醫院將派遣醫師駐診門診中心，減少西半島民眾奔波東半島金門醫院就診的不便。

縣衛生局指出，1日起，除金寧衛生所原有主任吳國斌1人看診，金西醫療門診中心門診提供每週1至週5上午內科服務，醫師具備胸腔、肝膽腸胃等專長；另外，週2上午增加外科；每週3上午增加婦產科；隔週週3下午提供小兒科。

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金門唯一的醫院就是隸屬衛生福利部的金門醫院，因位於東半島金湖鎮，常引發西半島及1橋之隔的烈嶼鄉（小金門）民眾強烈反映，前往東半島就醫不便，民間早有芻議，希望在西半島增蓋1座「金西醫院」。

金門縣衛生局於金寧鄉衛生所舉行「金西醫療門診中心」揭牌典禮。縣長陳福海強調：「健康不能等」。 （記者吳正庭攝）

縣長陳福海主持金西醫療門診中心揭牌典禮時，也罕見點名並感謝前縣長楊鎮浯希望完整金門醫療體系的規畫，但相關經費可能需投入10億，甚至20多億元；他說：「健康不能等」，在延續楊鎮浯對醫療規畫的想法後，他與縣衛生局長蔡建鑫走訪地區車船處、福建省政府及金城鎮公所等地點，覺得要建造一座全新的金西醫院難度相當高，最後在金寧衛生所主任吳國斌協助下，決定增加金寧衛生所能量，透過增加醫生、增加診間的方式，並在全體衛生所同仁支持下，將金寧衛生所擴大定位為「金西醫療門診中心」；這是1個新的開始，也是金門醫療的里程碑。

金門縣衛生局於金寧鄉衛生所擴大成立「金西醫療門診中心」，縣長陳福海（前右）前往向就診鄉親說明縣府政策。（記者吳正庭攝）

縣衛生局長蔡建鑫說，金西醫療門診中心是為均衡金門東西地區醫療資源差距，紓解金西地區醫療量能不足；雖難解燃眉之急，但本於先求有、再求好的精神，結合金寧衛生所執行門診中心先期試辦。

蔡建鑫說，該門診中心以衛生所現有硬體設施為基礎，除提供傳染病防治、癌症篩檢、疫苗注射等公共衛生事項，也以內、外、婦、兒科等為主軸，逐步擴增醫療診次、科別等量能，未來將視民眾看診需求滾動調整與檢討，提供鄉親全面的醫療及公衛服務。

金門縣衛生局於金寧鄉衛生所擴大成立「金西醫療門診中心」，自10月1日起看診。（記者吳正庭攝）

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