公幼延長照顧服務 4.6萬童參與開辦率逾9成2

公幼實施延長照顧服務112學年度第2學期共開辦2298園，開辦率92.25%。（教育部提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕為支持家庭育兒，協助公幼成為家長後盾，教育部國教署今年起大幅增編預算與地方政府共同分攤經費，使公立幼兒園於平日課後及寒、暑假期間實施延長照顧服務。教育部指出，112學年度第2學期共開辦2298園，開辦率92.25%，較111年第2學期開辦率成長8.6%，計有4萬6143名幼兒參與。

公幼延長照顧服務的擴大辦理，是只要有幼兒需要服務即開辦，採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣費用。平日課後每月參加者，每小時35元，半小時20元；臨時參加者每小時50元，半小時30元；經濟需要協助幼兒，免收費。

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國教署說明，公立幼兒園延長照顧服務活動內容相當多元，像是規劃大肌肉運動、學習區探索、繪本及點讀筆閱讀、搭建積木等，藉由多元活動，讓孩子從隨意玩、喜歡玩，轉變成有意義的玩。

國教署表示，今年7月起，公幼暑假提供平價加托服務，每月收費2000元，預期暑假期間加托需求將再創新高。另自7月起加碼補助加置照顧服務人力人事費，期穩定公幼暑期開辦率。將持續與各地方政府合作，共同補助公立幼兒園提供延長照顧服務所需經費。

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