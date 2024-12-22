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健康網》孕期媽咪動一下就「恥骨痛」！ 國健署教3招應對
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕懷孕後期許多孕媽咪可能出現「恥骨痛」，這種跨下疼痛的症狀可能延伸至骨盆、腰背，帶來生活上的不便與困擾；對此，國民健康署於臉書發文，提醒孕媽咪注意並提供應對方法，例如放慢動作、使用托腹帶、尋求醫療協助，都能緩解或降低不適。
國健署說明，恥骨痛常見於以下情況：走路、上下樓梯或睡覺翻身時，可能感覺到明顯疼痛。到了孕晚期，甚至連稍微移動都可能引發疼痛感，對日常活動造成極大影響。建議3招應對方法：
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1. 放慢動作：減少劇烈活動，緩慢移動以降低不適。
2. 使用托腹帶：佩戴托腹帶可減輕骨盆的拉扯感，幫助穩定骨盆。
3. 尋求醫療協助：若症狀持續且疼痛嚴重，建議就醫診療，透過中醫或復健科的專業治療可能有助於緩解疼痛。
恥骨痛一般不會影響生產
許多孕媽咪擔心恥骨痛是否會影響分娩。國健署指出，一般情況下，恥骨痛不會影響自然產，但嚴重情況需與醫生討論產程計畫，並透過專業診療緩解症狀。孕媽咪應重視身體發出的訊號，適時休息、減輕負擔，並在必要時求助醫療專業，確保健康與安全迎接寶寶的到來。
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