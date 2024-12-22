自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孕期媽咪動一下就「恥骨痛」！ 國健署教3招應對

2024/12/22 21:03

國健署說明，恥骨痛常見於以下情況：走路、上下樓梯或睡覺翻身時，可能感覺到明顯疼痛。到了孕晚期，甚至連稍微移動都可能引發疼痛感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

國健署說明，恥骨痛常見於以下情況：走路、上下樓梯或睡覺翻身時，可能感覺到明顯疼痛。到了孕晚期，甚至連稍微移動都可能引發疼痛感；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕懷孕後期許多孕媽咪可能出現「恥骨痛」，這種跨下疼痛的症狀可能延伸至骨盆、腰背，帶來生活上的不便與困擾；對此，國民健康署於臉書發文，提醒孕媽咪注意並提供應對方法，例如放慢動作、使用托腹帶、尋求醫療協助，都能緩解或降低不適。

國健署說明，恥骨痛常見於以下情況：走路、上下樓梯或睡覺翻身時，可能感覺到明顯疼痛。到了孕晚期，甚至連稍微移動都可能引發疼痛感，對日常活動造成極大影響。建議3招應對方法：

1. 放慢動作：減少劇烈活動，緩慢移動以降低不適。

2. 使用托腹帶：佩戴托腹帶可減輕骨盆的拉扯感，幫助穩定骨盆。

3. 尋求醫療協助：若症狀持續且疼痛嚴重，建議就醫診療，透過中醫或復健科的專業治療可能有助於緩解疼痛。

恥骨痛一般不會影響生產

許多孕媽咪擔心恥骨痛是否會影響分娩。國健署指出，一般情況下，恥骨痛不會影響自然產，但嚴重情況需與醫生討論產程計畫，並透過專業診療緩解症狀。孕媽咪應重視身體發出的訊號，適時休息、減輕負擔，並在必要時求助醫療專業，確保健康與安全迎接寶寶的到來。

國健署建議，孕婦應放慢動作，減少劇烈活動，緩慢移動以降低不適；圖為情境照。（圖片取自freepik）

國健署建議，孕婦應放慢動作，減少劇烈活動，緩慢移動以降低不適；圖為情境照。（圖片取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中