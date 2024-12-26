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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園出現今年首例麻疹境外移入 衛局追蹤2百位接觸者

2024/12/26 18:18

桃園衛生局表示，前往流行地區前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（圖取自shutterstock）

桃園衛生局表示，前往流行地區前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。（圖取自shutterstock）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市今（2024）年首例境外移入麻疹確診病例，患者為45歲男性，本月初才前往柬埔寨工作，19日返國、隔日就出現不適症狀，24日出現明顯症狀。疾病管制署昨（25）天通報確診，市府衛生局接獲通報後，立即啟動相關防治措施，並已掌握約200名接觸者的相關資訊進行健康監測。

衛生局副局長余依靜表示，這名男子19日返國，隔日就出現不適症狀，23日見症狀未改善就前往診所就醫，24日脖子、耳後及手部出現明顯紅疹，再次回診時，診所協助轉診至醫院就醫並通報疑似麻疹病例，CDC昨通知是確診病例，衛生局立刻展開疫調，初步調查有200位接觸者，已進行健康監測。

余依靜說，麻疹傳染力極強，主要透過空氣和飛沫傳播，潛伏期約為7至18天，且在出疹前後的4天內具有傳染性；若民眾在20日中午曾至南平路錢都涮涮鍋用餐，或23日、24日上午曾出入大樹藥局桃園南平店，請主動進行18天的健康管理，出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀，應立即佩戴口罩並撥打防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

余依靜說，今年國際麻疹疫情嚴峻，歐美國家及鄰近之中國、日本、東南亞地區，均有多起病例報告，呼籲應避免帶未滿一歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗，如出現疑似症狀，就醫時告知醫師相關的活動及旅遊史。

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