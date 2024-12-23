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解密生育能力與壽命！ 科學家找到37個關鍵基因

2024/12/23 12:18

基因決定你多能生、多長壽？科學家找到了答案；示意圖。（圖取自freepik）

基因決定你多能生、多長壽？科學家找到了答案；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想生卻生不出來？更年期太早報到？這些困擾可能都與基因有關！ 牛津大學與冰島大學攜手合作，揭開37個與生殖健康、生育能力及壽命長短密切相關的關鍵基因，其影響力更擴及罹癌風險與整體健康。這項重量級研究已刊登於《自然老化》（Nature Aging）期刊。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項研究堪稱目前最完整的生殖基因大解密，研究團隊利用「全基因組關聯分析資料庫」（GWAS Catalog）進行大海撈針，分析大量基因數據，終於找出影響初次生育年齡、更年期時間，以及睪固酮等相關荷爾蒙的37個關鍵基因。

其中，名為FSHB（濾泡刺激素β亞基，follicle-stimulating hormone subunit beta）的基因最為關鍵，與11種不同的生殖結果有關，主導著女性的初經與更年期。這些基因不只影響生殖，也與某些罕見遺傳疾病息息相關，顯示基因對人體健康的廣泛影響。

「隨著晚婚晚育成為趨勢，了解影響個體生殖健康的基因就更顯得重要。」研究資深作者、牛津大學人口健康系人口科學中心主任米爾斯 （Melinda Mills）指出，這些基因的影響層面廣泛，涵蓋了健康、身體質量指數（BMI）、肥胖症，甚至是精神與行為特徵。

該研究指出，透過整合研究，能更清楚了解基因如何塑造生殖健康，有助於促進醫療發展，特別是不孕症與生殖老化方面。

研究還發現，部分基因如ESR1，除了影響生殖特徵，也與罹癌風險有關。例如，較早進入青春期或較晚更年期的女性，罹患乳癌等荷爾蒙敏感型癌症的風險可能較高，但這些人通常也較長壽。此外，過去已知與肥胖、第二型糖尿病有關的FTO（肥胖相關基因，fat mass and obesity-associated）基因，也被發現與多種生殖特徵有關。

這份研究也回顧了男性生育力的相關研究，發現如DNAH2等基因會影響睪固酮水平和精子功能。研究共同作者文森·斯特勞布（Vincent Straub）強調，男性生殖健康對整體生育能力至關重要，卻經常被忽略，探索男性不孕症的基因有助於找到新療法。

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