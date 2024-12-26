自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

造福台南偏鄉 「國真平安」捐2台手持式超音波

2024/12/26 18:39

「國真平安」公益專案，捐贈南市衛生局2台手持式超音波，造福南市偏鄉肝炎患者。（南市衛生局提供）

「國真平安」公益專案，捐贈南市衛生局2台手持式超音波，造福南市偏鄉肝炎患者。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕不具名善心人士長期關注偏鄉醫療資源不足的議題，特別委託「台灣利他資源整合社會企業」設計捐贈專案，命名「國真平安」公益專案，今天捐贈南市衛生局2台「阿帕契無線手持式超音波系統組（含2台高階平板電腦）」，將協助南市偏鄉地區用於慢性B、C型肝炎病人的定期追蹤與醫療診療使用。

今天舉行捐贈儀式，南市衛生局長李翠鳳代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝「國真平安」善心人士與「台灣利他資源整合社會企業」積極回饋社會的熱心善舉。

李翠鳳表示，南市幅員廣大共有37個行政區，其中有11區屬於醫療資源不足的偏鄉地區，在偏鄉地區，衛生所正是守護民眾健康最重要的第一線，目前衛生所因超音波設備損壞而備感苦惱，此次醫療設備的捐贈不僅填補資源缺口，也提高醫療可及性和改善居民的健康。

衛生局說，B、C型肝炎病毒是引起肝癌的主要原因，若未及早發現接受治療，嚴重者會演變成肝癌；B、C型肝炎的檢查主要透過抽血跟腹部超音波檢查，這兩者是相輔相成、缺一不可，臨床上也建議，慢性肝炎病患或是肝硬化、肝癌高風險族群，更應該定期接受腹部超音波檢查，才能監測是否有肝癌的發生。

國健署自109年起擴大45至79歲民眾（40至79歲原民住民民眾），終身可接受1次公費B、C型肝炎篩檢，若尚未接受過篩檢，記得攜帶健保卡，盡早至鄰近的成人預防保健院所接受檢查。

南市篩檢院所一覽表

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中