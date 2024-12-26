造福台南偏鄉 「國真平安」捐2台手持式超音波

「國真平安」公益專案，捐贈南市衛生局2台手持式超音波，造福南市偏鄉肝炎患者。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕不具名善心人士長期關注偏鄉醫療資源不足的議題，特別委託「台灣利他資源整合社會企業」設計捐贈專案，命名「國真平安」公益專案，今天捐贈南市衛生局2台「阿帕契無線手持式超音波系統組（含2台高階平板電腦）」，將協助南市偏鄉地區用於慢性B、C型肝炎病人的定期追蹤與醫療診療使用。

今天舉行捐贈儀式，南市衛生局長李翠鳳代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝「國真平安」善心人士與「台灣利他資源整合社會企業」積極回饋社會的熱心善舉。

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李翠鳳表示，南市幅員廣大共有37個行政區，其中有11區屬於醫療資源不足的偏鄉地區，在偏鄉地區，衛生所正是守護民眾健康最重要的第一線，目前衛生所因超音波設備損壞而備感苦惱，此次醫療設備的捐贈不僅填補資源缺口，也提高醫療可及性和改善居民的健康。

衛生局說，B、C型肝炎病毒是引起肝癌的主要原因，若未及早發現接受治療，嚴重者會演變成肝癌；B、C型肝炎的檢查主要透過抽血跟腹部超音波檢查，這兩者是相輔相成、缺一不可，臨床上也建議，慢性肝炎病患或是肝硬化、肝癌高風險族群，更應該定期接受腹部超音波檢查，才能監測是否有肝癌的發生。

國健署自109年起擴大45至79歲民眾（40至79歲原民住民民眾），終身可接受1次公費B、C型肝炎篩檢，若尚未接受過篩檢，記得攜帶健保卡，盡早至鄰近的成人預防保健院所接受檢查。

南市篩檢院所一覽表



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