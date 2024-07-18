百日咳似感冒慎防群聚 嬰幼兒務必打疫苗

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前須各接種一劑百日咳相關疫苗。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕高雄市衛生局昨天公布今年首例百日咳家庭群聚事件，為2個多月男嬰及男嬰母親，中市衛生局今天指出，台中市沙鹿區一名4個月女嬰在今年3月中旬出現上呼吸道症狀就醫發現感染百日咳，住院治療後康復出院，強調今年全台病例已有12人，較去年同期為高，提醒家長務必按時帶嬰幼兒完成百日咳疫苗接種。

衛生局長曾梓展表示，百日咳為國內第三類法定傳染病，感染初期症狀較輕微，與感冒類似，故可能忽略而延遲就醫，導致有傳染他人或可能發生家庭群聚感染的情形。

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6個月內的嬰幼兒是百日咳重症的高風險族群，家中嬰幼兒如有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等症狀，請儘速前往醫院就醫。

曾梓展指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前須各接種一劑百日咳相關疫苗，家中若有尚未完成五合一疫苗接種的嬰幼兒，可運用台中市疫苗預約平台或合約院所預約接種。

小兒科診所院長施勝桓也說，百日咳屬於飛沫傳染，是傳染力高的急性細菌性疾病，症狀如感冒難以辨識，無論有無發病均有高度傳染力，症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症，但嬰幼兒感染後症狀通常較嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

施勝桓進一步指出，百日咳相關疫苗保護力約10年，由於新生兒抵抗力差，在未施打或未成接種前為感染高風險族群，加上成人帶菌機率高，不易被發現，國內多數百日咳確診病例為新生兒，大多是被家人所感染，由於嬰幼兒容易受到照顧者或同住者傳染，且多半是媽媽帶有細菌，在不知情下傳染給孩子，因此建議孕婦懷孕第28到36週接種百日咳疫苗，除了自己預防感染，也能把抗體傳給胎兒，一出生就有保護力免於空窗期風險，另外寶寶的同住家人及照顧者也能接種，以降低嬰幼兒感染機會。

施勝桓醫師建議孕婦懷孕第28到36週接種百日咳疫苗，嬰兒照顧者也建議施打。（記者蔡淑媛攝）

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