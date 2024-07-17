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健康網》6個月以下嬰兒為高危險群 新北市衛生局教預防百日咳

2024/07/17 16:46

新北市衛生局指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高雄市衛生局16日公布今（2024）年首例百日咳家庭群聚事件，2例確診個案為2個多月男嬰及男嬰母親；新北市衛生局指出，6個月以下的嬰兒是百日咳重症高危險群，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，家長外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。

新北市衛生局在臉書專頁「新北衛什麼」發文表示，百日咳主要透過飛沫傳染，症狀為持續咳嗽超過兩週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症；嬰幼兒感染後症狀較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，嚴重併發症為呼吸暫停、肺炎、常需住院甚至死亡，有疑似症狀應及時就醫與診斷。

嬰幼兒感染百日咳多為照顧者或同住者，新北市衛生局提醒家長注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。

新北市衛生局指出，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

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