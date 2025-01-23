預防食物中毒 「5要2不」歡喜吃年菜

▲營養師建議，年菜最好準備當餐吃得完的量，可減少中毒風險與浪費；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

▲食物加熱至70℃以上可有效殺菌；示意圖。（照片來源：shutterstock）

「一人中獎，全家共享」的諾羅病毒，向來是食物中毒禍首，光是過去3年就有437件諾羅病毒食物中毒案、造成超過5千人上吐下瀉。秋冬是諾羅病毒的高峰期，尤其下週就是春節，準備年菜稍有不慎就可能全家中招。衛福部食品藥物管理署提醒，跟著「5要2不」原則就能遠離食物中毒威脅。

食藥署提醒 遠離諾羅威脅

食藥署食品組副組長蕭惠文指出，秋冬是諾羅病毒的高峰期，其潛伏期為24至48小時，主要症狀包括：噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛，可能伴隨發燒、倦怠、頭痛及肌肉痠痛，任何年齡層都可能感染。

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預防食物中毒「5要2不」原則為「要洗手、要新鮮、要生熟分開、要徹底加熱、要注意保存溫度」，及「不飲用山泉水、不採食不明動植物」。

蕭惠文說，烹調或進食前徹底洗手，使用潔淨水清洗食材；選購新鮮海鮮與肉類，確認來源安全；生熟食材與工具分開處理，避免交叉污染；食物需加熱至中心溫度70℃以上，貝類開蓋後再加熱3至5分鐘；烹調後應儘快冷藏，勿等放涼再冰。此外，不飲用未經處理的山泉水，不採食不明動植物，特別是野生菇類，以免中毒。

馬偕醫院營養醫學中心主任蔡一賢提醒，細菌在7℃至60℃間易快速繁殖，長時間放置於此溫度區間會大幅增加食物中毒風險；春節備菜應注意3點，首先加熱至70℃以上可有效殺菌；其次，避免反覆加熱，防止細菌滋生並保留營養；最後，建議準備當餐吃得完的量，可減少中毒風險與浪費。

此外，引發國人關注的寶林茶室案，因邦克列酸食物中毒導致6人死亡，台北地檢署日前偵結，調查顯示惹禍粿條至少長達63小時未冷藏。食藥署代理署長林金富指出，邦克列酸（Bongkrekic Acid）是罕見毒素，生成需具備「唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌、7℃至60℃的溫度範圍及長時間暴露」等3大條件，民眾只要妥善保存食材，控管溫度與時間，就能大大降低食安風險。

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