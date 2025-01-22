自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

苗栗縣5醫院傳染病特別門診38診 初一至初三可診治呼吸等病

2025/01/22 13:55

苗栗縣衛生局說明春節期間的傳染病特別門診時間。示意圖。（圖取自freepik）

苗栗縣衛生局說明春節期間的傳染病特別門診時間。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有鑑於國內流感疫情持續上升，目前仍處於流行期，而農曆春節連假將至，不少鄉親會返家聚餐或出外走春等，苗栗縣政府衛生局表示，春節期間急救責任醫院初一至初三將開設傳染病特別門診共38診，以分流急診量能。

苗縣府衛生局指出，苗縣流感期間重症個案已15例，其中2人死亡，經調查後確診病例及死亡病例中8成以上未接種本季流感疫苗。而目前全縣公費流感疫苗剩餘約1萬多劑，呼籲長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，請儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

苗栗縣急救責任醫院包括衛福部立苗栗醫院、大千醫院、苑裡李綜合醫院、為恭醫院、大順醫院等於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，可洽苗栗縣政府衛生局查詢。

苗栗縣政府也提醒，因東北季風及冷氣團影響，春節期間可能出現低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節及接種疫苗，並於人潮壅擠處戴口罩。初一至初三期間有就醫需求者，請多加利用傳染病特別門診，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

初一至初三，苗栗縣開設傳染病特別門診38診。（苗縣府衛生局提供）

初一至初三，苗栗縣開設傳染病特別門診38診。（苗縣府衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中