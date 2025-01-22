苗栗縣5醫院傳染病特別門診38診 初一至初三可診治呼吸等病

苗栗縣衛生局說明春節期間的傳染病特別門診時間。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有鑑於國內流感疫情持續上升，目前仍處於流行期，而農曆春節連假將至，不少鄉親會返家聚餐或出外走春等，苗栗縣政府衛生局表示，春節期間急救責任醫院初一至初三將開設傳染病特別門診共38診，以分流急診量能。

苗縣府衛生局指出，苗縣流感期間重症個案已15例，其中2人死亡，經調查後確診病例及死亡病例中8成以上未接種本季流感疫苗。而目前全縣公費流感疫苗剩餘約1萬多劑，呼籲長者、幼兒、慢性病患等高風險對象，請儘速接種疫苗，以獲得足夠保護力。

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苗栗縣急救責任醫院包括衛福部立苗栗醫院、大千醫院、苑裡李綜合醫院、為恭醫院、大順醫院等於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，可洽苗栗縣政府衛生局查詢。

苗栗縣政府也提醒，因東北季風及冷氣團影響，春節期間可能出現低溫，提醒民眾注意保暖及留意自身健康狀況，務必做好手部衛生與咳嗽禮節及接種疫苗，並於人潮壅擠處戴口罩。初一至初三期間有就醫需求者，請多加利用傳染病特別門診，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，請落實戴口罩及生病在家休息等措施。

初一至初三，苗栗縣開設傳染病特別門診38診。（苗縣府衛生局提供）

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