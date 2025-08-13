健康網》研究：半乳糖食物可抗癌 醫推優格、牛奶、起司

台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，半乳糖是喚醒免疫細胞的秘密武器，能對抗癌細胞和病毒，可以從優格、牛奶、起司、豆類等食物攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾為了打造免疫力，砸重金買健康食品。然而，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述研究指出，半乳糖是喚醒免疫細胞的秘密武器，能對抗癌細胞和病毒，所以不必花大錢，從食物中的優格、牛奶、起司、豆類、蜂蜜、穀類等，就能攝取。也就是說，想增加免疫力，每天的餐桌上就有。

健康不只靠藥，很多時候餐桌上的選擇才是關鍵。張家銘在粉絲專頁「基因醫師張家銘」發文分享，你可能沒想過，早餐那口優格，裡面的一種小小糖分「半乳糖」（galactose），正在默默替免疫系統加油打氣。

張家銘說明，CD8+ T細胞是我們體內最精銳的「免疫戰士」，專門對付癌細胞和病毒。但別以為它們是無敵鐵金剛，打久了也會累。這種狀態就是「耗竭」，也就是說，它們會火力下降、反應變慢。當免疫戰士累了，癌細胞就會趁虛而入。所以，醫學上想方設法，希望能讓這些戰士能打持久戰。

事實上，半乳糖其實是「後方補給線」。張家銘引述一項研究表示，半乳糖先到肝臟這個指揮中心調整代謝，減少糖解產物，讓mTORC1訊號暫時「降速」。降速後，會啟動Foxo1的開關，讓肝細胞分泌「類胰島素生長因子結合蛋白1」（IGFBP-1）。這個蛋白就像戰場上的「干擾器」，阻斷「類胰島素生長因子1」（IGF-1）傳來的疲勞訊號，能促進免疫功能活化。

研究團隊在肺癌、大腸癌、腎癌患者中發現，血液中半乳糖濃度較高的人，腫瘤內的CD8+ T細胞活力更旺，而且耗竭比例更低。小鼠實驗也顯示，高半乳糖飲食的腫瘤長得慢、小鼠壽命更長，關鍵是這一切全靠CD8+ T細胞。

張家銘建議，從日常飲食成為免疫後援。半乳糖主要來自優格、牛奶、起司、豆類、蜂蜜、穀類，與蔬菜等。適量攝取這些天然食物，特別是在免疫系統需要支援的時候，像是接受免疫治療、手術後恢復期，有可能幫助維持CD8+ T細胞的戰力。但記住，要以天然食材為主，而不是高糖加工食品。

張家銘補充，乳糖不耐症、半乳糖血症或特殊代謝疾病的族群，必須特別小心，甚至要限制攝取。健康的人原則就是，天然、適量、多樣化。

