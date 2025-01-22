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健康 > 杏林動態

春節前夕 彰基、秀傳病童喜收小紅包、提燈與玩偶

2025/01/22 14:39

農曆春節將屆，彰化縣長王惠美（右）今天到彰基兒童醫院關懷住院病童，並送上紅包、小提燈及可愛娃娃，為病童加油打氣。 （記者湯世名攝）

農曆春節將屆，彰化縣長王惠美（右）今天到彰基兒童醫院關懷住院病童，並送上紅包、小提燈及可愛娃娃，為病童加油打氣。 （記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節將屆，彰化縣長王惠美今（22日）先後到彰化基督教兒童醫院、秀傳醫院關懷住院病童，王惠美親自送上病童紅包、小提燈及可愛娃娃，為住院病童加油打氣，讓住院病童及家屬提前感受年節氣氛。

王惠美表示，當大家在過好年、吃年夜飯的時候，還是有一群非常辛苦的醫護人員默默守護鄉親健康；感謝彰基、秀傳等醫院幫忙院童，孩子們可以回家的就回家過年，不得已需要住院的孩子們還是要拜託醫護人員照顧，盼能早日康復出院。另外，過年期間是腸病毒及感冒的流行期，希望大家出入公共場所戴口罩，保護自己，也保護別人。

彰基兒童醫院長陳家玉表示，非常感謝縣長到彰基兒童醫院來訪視住院的小朋友，帶給小朋友們跟家長們很大的鼓舞；秀傳醫院副院長陳建志則說，非常感謝縣長到秀傳醫院探視院童，盼未來給予更多的協助與支持。

衛生局表示，春節期間，醫療照護不打烊，縣長王惠美感謝堅守崗位的醫護同仁們持續提供醫療照護，守護縣民健康。衛生局並提醒，春節將至，腸病毒仍處於流行期，亦進入呼吸道病毒活躍時期，民眾參與年節歡慶、親友相聚等活動之際，無論大人、小孩皆應注意手部衛生、衣著及飲食，做好個人防護，勤洗手，避免腸胃道疾病及感冒。

農曆春節將屆，彰化縣長王惠美（右）今天到秀傳醫院關懷住院病童，並送上紅包、小提燈及可愛娃娃，為病童加油打氣。 （記者湯世名攝）

農曆春節將屆，彰化縣長王惠美（右）今天到秀傳醫院關懷住院病童，並送上紅包、小提燈及可愛娃娃，為病童加油打氣。 （記者湯世名攝）

農曆春節將屆，彰化縣長王惠美（左6）今天到彰基兒童醫院，為醫護人員加油打氣。 （記者湯世名攝）

農曆春節將屆，彰化縣長王惠美（左6）今天到彰基兒童醫院，為醫護人員加油打氣。 （記者湯世名攝）

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