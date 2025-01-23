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林珍羽罹肺腺癌》 好發女性！ 注意肺部「7大求救信號」

2025/01/23 10:40

民眾黨台北市議員林珍羽罹患肺腺癌。（資料照）

民眾黨台北市議員林珍羽罹患肺腺癌。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民眾黨台北市議員林珍羽做低劑量斷層掃描，及時發現肺部有1.2公分的腫瘤確診肺腺癌。北市衛生局指出，肺癌初期症狀不明顯，了解肺部「求救信號」，有助提高自我警覺，察覺早期症狀，及早發現、及早治療。7個常見的肺癌症狀包括：持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或有喘鳴聲、持續胸痛惡化、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降或食慾不振。

北市衛生局指出，民眾若出現下列7種症狀，雖可能不是肺癌引起，仍建議尋求醫師諮詢與評估是否近一步進行肺癌篩檢（低劑量斷層掃描LDCT），找出原因及早診治，以免耽誤病情：

● 持續咳嗽且未見好轉。

● 咳痰帶有血絲或咳血。

● 呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲。

● 持續胸痛且有惡化情形。

● 聲音沙啞。

● 骨關節疼痛。

● 無預警的體重下降、食慾不振。

7個常見的肺癌症狀包括：持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或有喘鳴聲、持續胸痛惡化、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降或食慾不振；圖為情境照。（圖取自freepik）

7個常見的肺癌症狀包括：持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或有喘鳴聲、持續胸痛惡化、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降或食慾不振；圖為情境照。（圖取自freepik）

台灣癌症基金會指出，肺癌依照癌細胞生長的特性、患者的臨床表現，可區分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌2大類型。非小細胞肺癌主要包括腺癌、鱗狀細胞癌及大細胞癌3種類型。在台灣，小細胞肺癌約佔肺癌患者中的12％，非小細胞肺癌則佔88％。

非小細胞肺癌之中以腺癌最為常見（包括肺泡細胞癌），特別是女性和不吸菸者，與肺臟的舊瘢痕有密切關連（瘢痕癌常為腺癌），常發生在肺臟的周邊，容易在早期就波及肋膜，出現惡性積液，為惡性肋膜腔積液最常見的原因。

預防肺癌，台灣癌症基金會建議，從改善環境中的危險因子著手，如不要養成吸菸的習慣或戒菸、避免暴露在二手菸或其他容易致癌環境下、調整飲食習慣成高纖低脂取向，攝取多種蔬果，及改變熱油煎炒的烹調習慣、下廚時使用抽油煙機、保持通風良好等，都有助於降低罹患肺癌的風險。而定期接受胸部X光照相檢查，必要時接受胸部電腦斷層照相的追蹤檢查，也有助於高危險族疾病的早期發現。

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