癌症不只治療！研究：良好肌力 降患者死亡風險

〔記者陳成良/綜合報導〕良好的肌力與體適能,可降低癌友死亡風險。《衛報》 22日報導,一項刊登在《英國運動醫學期刊》(British Journal of Sports Medicine)的新研究指出,良好的肌力與心肺適能(cardiorespiratory fitness)可使癌症患者的死亡風險降低近一半。研究顯示,規律運動和維持健康體態,對提升癌症患者的存活率至關重要,為癌症的預防和治療帶來新方向。

隨著醫學進步與大眾對癌症的認識逐漸提升,患者死亡率在近幾十年已有明顯下降。然而,治療帶來的副作用,如對心臟和肌肉的影響,仍是影響存活率的關鍵因素。

由澳洲伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)主導的研究,分析了近 4萬7000 名罹患不同類型和期別癌症患者的數據。研究團隊回顧了截至2023年8月為止,以英文發表的多篇文獻,最終納入42項研究進行綜合分析。結果顯示,良好的肌力和心肺適能與癌症患者較低的全因死亡率(risk of death from any cause)顯著相關。

與肌力較差且心肺適能較低的患者相比,肌力與體能狀態較佳的患者,其全因死亡率降低了31%至46%。特別是第3期或第4期癌症患者,其全因死亡率更可下降8%至46%;而罹患肺癌或消化系統癌症的患者,全因死亡率則可下降19%至41%。研究更發現,這種肌肉力量和體能的組合,與不同分期和不同癌症類型的患者的較低死亡風險都有關。

研究人員強調:「肌力可作為臨床評估晚期癌症患者死亡風險的指標,因此,規律的肌力訓練可能有助於延長患者的預期壽命。」該研究的第一作者、伊迪斯科文大學的博士後研究員佩雷拉 (Dr. Gabriel Pereira) 補充說明道:「良好的肌肉力量可以幫助患者更好地承受癌症治療帶來的副作用,提升生活品質。」

另一項同日發表於《英國運動醫學期刊》的研究則指出,除了運動,維持健康的體重也同樣重要。該研究由世界癌症研究基金會(World Cancer Research Fund)資助,分析超過 31萬5000 人的數據,結果顯示,維持健康體重,特別是讓腰圍在建議範圍內,再搭配規律運動,能最大程度地降低罹癌風險。

