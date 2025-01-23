自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症不只治療！研究：良好肌力 降患者死亡風險

2025/01/23 09:46

肌力與體能助癌症患者提升存活率，研究證實效果顯著；圖為情境照。（圖取自freepik）

肌力與體能助癌症患者提升存活率，研究證實效果顯著；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕良好的肌力與體適能，可降低癌友死亡風險。《衛報》 22日報導，一項刊登在《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的新研究指出，良好的肌力與心肺適能（cardiorespiratory fitness）可使癌症患者的死亡風險降低近一半。研究顯示，規律運動和維持健康體態，對提升癌症患者的存活率至關重要，為癌症的預防和治療帶來新方向。

隨著醫學進步與大眾對癌症的認識逐漸提升，患者死亡率在近幾十年已有明顯下降。然而，治療帶來的副作用，如對心臟和肌肉的影響，仍是影響存活率的關鍵因素。

由澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）主導的研究，分析了近 4萬7000 名罹患不同類型和期別癌症患者的數據。研究團隊回顧了截至2023年8月為止，以英文發表的多篇文獻，最終納入42項研究進行綜合分析。結果顯示，良好的肌力和心肺適能與癌症患者較低的全因死亡率（risk of death from any cause）顯著相關。

與肌力較差且心肺適能較低的患者相比，肌力與體能狀態較佳的患者，其全因死亡率降低了31%至46%。特別是第3期或第4期癌症患者，其全因死亡率更可下降8%至46%；而罹患肺癌或消化系統癌症的患者，全因死亡率則可下降19%至41%。研究更發現，這種肌肉力量和體能的組合，與不同分期和不同癌症類型的患者的較低死亡風險都有關。

研究人員強調：「肌力可作為臨床評估晚期癌症患者死亡風險的指標，因此，規律的肌力訓練可能有助於延長患者的預期壽命。」該研究的第一作者、伊迪斯科文大學的博士後研究員佩雷拉 （Dr. Gabriel Pereira） 補充說明道：「良好的肌肉力量可以幫助患者更好地承受癌症治療帶來的副作用，提升生活品質。」

另一項同日發表於《英國運動醫學期刊》的研究則指出，除了運動，維持健康的體重也同樣重要。該研究由世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund）資助，分析超過 31萬5000 人的數據，結果顯示，維持健康體重，特別是讓腰圍在建議範圍內，再搭配規律運動，能最大程度地降低罹癌風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中