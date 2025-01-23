癌症不只治療！研究：良好肌力 降患者死亡風險

肌力與體能助癌症患者提升存活率，研究證實效果顯著；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者陳成良／綜合報導〕良好的肌力與體適能，可降低癌友死亡風險。《衛報》 22日報導，一項刊登在《英國運動醫學期刊》（British Journal of Sports Medicine）的新研究指出，良好的肌力與心肺適能（cardiorespiratory fitness）可使癌症患者的死亡風險降低近一半。研究顯示，規律運動和維持健康體態，對提升癌症患者的存活率至關重要，為癌症的預防和治療帶來新方向。

隨著醫學進步與大眾對癌症的認識逐漸提升，患者死亡率在近幾十年已有明顯下降。然而，治療帶來的副作用，如對心臟和肌肉的影響，仍是影響存活率的關鍵因素。

請繼續往下閱讀...

由澳洲伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）主導的研究，分析了近 4萬7000 名罹患不同類型和期別癌症患者的數據。研究團隊回顧了截至2023年8月為止，以英文發表的多篇文獻，最終納入42項研究進行綜合分析。結果顯示，良好的肌力和心肺適能與癌症患者較低的全因死亡率（risk of death from any cause）顯著相關。

與肌力較差且心肺適能較低的患者相比，肌力與體能狀態較佳的患者，其全因死亡率降低了31%至46%。特別是第3期或第4期癌症患者，其全因死亡率更可下降8%至46%；而罹患肺癌或消化系統癌症的患者，全因死亡率則可下降19%至41%。研究更發現，這種肌肉力量和體能的組合，與不同分期和不同癌症類型的患者的較低死亡風險都有關。

研究人員強調：「肌力可作為臨床評估晚期癌症患者死亡風險的指標，因此，規律的肌力訓練可能有助於延長患者的預期壽命。」該研究的第一作者、伊迪斯科文大學的博士後研究員佩雷拉 （Dr. Gabriel Pereira） 補充說明道：「良好的肌肉力量可以幫助患者更好地承受癌症治療帶來的副作用，提升生活品質。」

另一項同日發表於《英國運動醫學期刊》的研究則指出，除了運動，維持健康的體重也同樣重要。該研究由世界癌症研究基金會（World Cancer Research Fund）資助，分析超過 31萬5000 人的數據，結果顯示，維持健康體重，特別是讓腰圍在建議範圍內，再搭配規律運動，能最大程度地降低罹癌風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法