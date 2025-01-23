糖友3招 避免藥物越吃越多

▲減重降低胰島素阻抗，可促血糖達標；示意圖。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲醫療團隊可依血糖數據優化治療；示意圖。（照片提供／余宜叡）

「醫師，得了糖尿病後，我是不是口服藥會越吃越多？」60多歲的蕭女士罹患糖尿病8年，最初僅需服用1種藥物，如今增加至3種，卻仍無法完全控制血糖。她不願再加藥，選擇安裝連續血糖儀（CGM）。

▲3大策略教糖友避免藥物越吃越多；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

胰島細胞功能退化 藥物增加是常態

在監測下，她驚訝地發現，自己以為健康的食物竟導致血糖飆升。同時，她也學會了餐後運動對血糖的益處，逐步改善飲食和運動習慣。幾週後回診，她的血糖在未加藥的情況下達標。

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另一位案例是50多歲的羅先生，他罹患糖尿病3年，同樣希望避免藥物種類不斷增加。醫療團隊發現他的BMI介於過重（≥23）與肥胖（≥28）之間，建議從體重管理入手。在飲食、運動與減重藥物的輔助下，他成功減重5公斤，血糖隨之恢復正常。

隨著糖尿病病程延長，胰島細胞功能逐漸退化，血糖藥物劑量或種類的增加是常見現象。但透過以下3項策略，患者仍有機會有效延緩藥物增加的速度。

●早期使用雙重藥物治療

多數患者初期僅使用單一藥物，等到血糖超標後再加入第2種，以此類推。但根據VERIFY研究，早期使用2種藥物（如二甲雙胍與DPP-4抑制劑）能將糖化血色素（HbA1c）維持在7%以下，顯著延緩血糖超標及需要加藥的時間，不過臨床上仍需考量給付規定。

●自我血糖監測或安裝連續血糖儀

透過自我血糖監測或連續血糖儀（CGM）可獲取精確血糖數據，有效反映飲食內容與生活型態對血糖的影響，患者可據此修正飲食計畫，增強運動介入效果，醫療團隊可據此優化治療。

●控制體重，以降低胰島素阻抗

過重或肥胖會增加胰島素阻抗，導致降糖藥效果減弱。透過體重管理，例如控制飲食熱量、規律運動及必要時使用減重藥物，有效減重（減體脂肪為主），降低胰島素阻抗，在不增加藥物的情況下，讓血糖達標。

與醫療團隊積極合作 延緩增加速度非難事

藥物劑量增加雖是糖尿病病程中的常態，但並非無法避免。患者應與醫療團隊積極合作，從治療策略、生活習慣到體重管理全方位介入，延緩藥物增加的需求，並降低糖尿病併發症的風險。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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