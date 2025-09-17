自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

對症下藥新發現！ 研究：針對休眠腫瘤細胞可減乳癌復發病例

2025/09/17 15:58

研究發現，使用藥物針對休眠腫瘤細胞，可減少乳癌復發風險。圖為醫生觀看乳房X光檢查結果以檢測是否有乳癌。（美聯社）

研究發現，使用藥物針對休眠腫瘤細胞，可減少乳癌復發風險。圖為醫生觀看乳房X光檢查結果以檢測是否有乳癌。（美聯社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近30%乳癌成功治療後腫瘤會復發，每年全球有68.5萬人因此喪命。但科學家在研究中找到1種新方法，可顯著減少復發病例。

根據科學警報（Science Alert）報導，該研究已發表於自然醫學期刊上。美國賓州大學研究人員的研究表明，積極使用藥物針對骨髓和身體其他部位中潛伏的休眠腫瘤細胞（DTC），可降低乳癌復發風險。

目前接受乳癌治療的患者需要嚴密監測，以觀察腫瘤是否復發。而新方法無需等待和監測，而是使用藥物來攻擊復發根本原因。

休眠腫瘤細胞直到最近幾年才被確認為潛在的治療標靶。其他近期研究也指出一些可能作用於休眠腫瘤細胞（DTCs）的途徑與藥物，這些研究讓研究人員將注意力集中在羥氯奎寧（hydroxychloroquine，治療自體免疫疾病的藥物）、依維莫司（everolimus，現有抗癌藥物）或兩者併用的方式上。

研究團隊對51名曾患乳癌並被確診患有休眠腫瘤細胞的患者進行一系列測試，結果發現單獨使用2種藥物後，休眠腫瘤細胞清除率高達80%，而合併使用效果較佳，清除了87%休眠腫瘤細胞。

在同時服用羥氯奎寧和依維莫司的組別中，所有參與者在3年後都保持無癌狀態。而單獨服用其中1種藥物的患者，存活率仍高達92%至93%。

值得注意的是，並非所有乳癌倖存者體內都殘留休眠腫瘤細胞，但對於仍殘留休眠腫瘤細胞的乳癌患者來說，此療法的早期跡象令人感到鼓舞。

目前復發的乳癌幾乎不可能完全根除，這導致很大一部分患者死於該疾病。賓州大學癌症生物學家喬多什（Lewis Chodosh）表示，許多乳癌倖存者在慶祝治療結束後，仍然對癌症是否會復發抱持疑慮。

賓州大學腫瘤醫學專家德米歇爾（Angela DeMichele）指出，研究表明用藥物針對休眠腫瘤細胞來預防乳癌復發，是一種真正有前景的策略，希望此研究能激發出更多針對休眠腫瘤細胞的研究。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中