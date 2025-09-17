對症下藥新發現！ 研究：針對休眠腫瘤細胞可減乳癌復發病例

研究發現，使用藥物針對休眠腫瘤細胞，可減少乳癌復發風險。圖為醫生觀看乳房X光檢查結果以檢測是否有乳癌。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕近30%乳癌成功治療後腫瘤會復發，每年全球有68.5萬人因此喪命。但科學家在研究中找到1種新方法，可顯著減少復發病例。

根據科學警報（Science Alert）報導，該研究已發表於自然醫學期刊上。美國賓州大學研究人員的研究表明，積極使用藥物針對骨髓和身體其他部位中潛伏的休眠腫瘤細胞（DTC），可降低乳癌復發風險。

目前接受乳癌治療的患者需要嚴密監測，以觀察腫瘤是否復發。而新方法無需等待和監測，而是使用藥物來攻擊復發根本原因。

休眠腫瘤細胞直到最近幾年才被確認為潛在的治療標靶。其他近期研究也指出一些可能作用於休眠腫瘤細胞（DTCs）的途徑與藥物，這些研究讓研究人員將注意力集中在羥氯奎寧（hydroxychloroquine，治療自體免疫疾病的藥物）、依維莫司（everolimus，現有抗癌藥物）或兩者併用的方式上。

研究團隊對51名曾患乳癌並被確診患有休眠腫瘤細胞的患者進行一系列測試，結果發現單獨使用2種藥物後，休眠腫瘤細胞清除率高達80%，而合併使用效果較佳，清除了87%休眠腫瘤細胞。

在同時服用羥氯奎寧和依維莫司的組別中，所有參與者在3年後都保持無癌狀態。而單獨服用其中1種藥物的患者，存活率仍高達92%至93%。

值得注意的是，並非所有乳癌倖存者體內都殘留休眠腫瘤細胞，但對於仍殘留休眠腫瘤細胞的乳癌患者來說，此療法的早期跡象令人感到鼓舞。

目前復發的乳癌幾乎不可能完全根除，這導致很大一部分患者死於該疾病。賓州大學癌症生物學家喬多什（Lewis Chodosh）表示，許多乳癌倖存者在慶祝治療結束後，仍然對癌症是否會復發抱持疑慮。

賓州大學腫瘤醫學專家德米歇爾（Angela DeMichele）指出，研究表明用藥物針對休眠腫瘤細胞來預防乳癌復發，是一種真正有前景的策略，希望此研究能激發出更多針對休眠腫瘤細胞的研究。

