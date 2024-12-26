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健康 > 杏林動態

高鐵田中站旁20億新地標明年一定蓋！ 田基醫院設計圖曝光

2024/12/26 16:03

彰基今年重啟田基計畫，第一期醫療大樓預計於明年7月動工，地上6層、地下1層的建築設計圖搶先曝光，規劃設置150張急性病床，總投資高達20億元，並計畫2029年下半年完工，目標成為南彰化醫療新地標。（彰基提供）

彰基今年重啟田基計畫，第一期醫療大樓預計於明年7月動工，地上6層、地下1層的建築設計圖搶先曝光，規劃設置150張急性病床，總投資高達20億元，並計畫2029年下半年完工，目標成為南彰化醫療新地標。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕外界關注多年的田中基督教醫院（簡稱「田基」）終於傳來重大進展！在彰化基督教醫療財團法人董事會全力支持下，院方拍板重啟延宕6年的田基醫療大樓建設計畫，第一期醫療大樓將於明（2025）年7月動工，計畫興建地上6樓、地下1樓，配置150床的一般急性病床，總經費近20億元，預計2029年下半年完工，基地面積廣達近6000坪，目標打造地區級醫療中心，成為當地健康新支柱。

今年下半年開始，院方已著手展開規劃、設計與審查作業，希望明年第2季向縣府申請建照，趕在明年第3季7月施工，此舉將為高鐵田中站特定區增添一項重要的基礎建設，也讓地方居民多年期盼的醫療資源補強成為現實。

彰化縣衛生局長葉彥伯對此表示，站在加強南彰化地區急重症與緊急醫療的立場，「當然希望越早蓋越好！」縣府樂觀其成，雖然工程長，但隨著開發進展，醫療設施不斷新增，對目前欠缺急重症醫療的南彰化地區來說，是一樁美事，相信啟用後就是宣告南彰化地區迎來更完善的新醫療設施。

田基醫療大樓的建設之路並非一路順遂。早在2018年，時任縣長魏明谷任內，田基曾舉行過動土感恩禮拜，象徵一期計畫正式啟動。然而，由於當時彰基癌症質子大樓進入建設高峰，加上同時購入漢基、南基及擴建南基新大樓，財務壓力劇增，加上，田中鎮區域人口較少，經營大型醫院風險過高，因此在2019年不得不暫緩田基計畫。

經過幾年的財務調整與資源規劃，彰基財務狀況顯著改善，加上癌症質子大樓即將於明年完工，田中鎮及南彰化地區醫師與病床數明顯不足的情況再次引起重視，院方重新評估後，決定將田基定位為員林基督教醫院的衛星醫院，進一步擴展彰基在南彰化及北雲林地區的服務範圍，提升其競爭力與醫療影響力。

田基醫院基地位處高鐵段510地號，地理位置優越，在高鐵站西南方，距離高鐵站僅直線800公尺，為產專二的土地，於2017年縣府標售高鐵特定區土地時購入，院方計畫分2期開發，一期蓋醫院，二期預定增設長照專區，進一步滿足當地高齡化社會的需求。

根據規劃，田基醫療大樓設計將結合現代感與功能性，建築外觀以簡潔大氣為主，內部配置150張病床，主要以急重症與一般內外科為核心服務。第一期工程完成後，不僅能減緩南彰化地區民眾北上就醫的壓力，方便北雲林居民就醫，還能有效強化當地緊急醫療的應變能力。

田基醫院的基地位於高鐵田中站西南側，距離高鐵站直線僅800公尺，占地近6000坪，未來將成為高鐵特定區的重要基礎建設。（彰基提供）

田基醫院的基地位於高鐵田中站西南側，距離高鐵站直線僅800公尺，占地近6000坪，未來將成為高鐵特定區的重要基礎建設。（彰基提供）

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