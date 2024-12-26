健康網》憂天冷血壓高？ 醫：收縮壓上升逾「這數字」要注意

醫師表示，天氣變冷血壓升高不用太擔心，但若「收縮壓上升20以上」就要注意了；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲時，血壓一直衝得很高怎麼辦？亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發影片表示，天氣變冷血壓升高先不用太擔心，但若「收縮壓上升20以上」，建議與醫師討論是否需要調整用藥。

林軒任分享，天氣變冷，血壓升高是正常的現象。根據2014年的研究發現，攝氏每下降1度，收縮壓就會升高0.8，舒張壓升高0.4。也就是說假如氣溫從25度降到15度，平均收縮壓可能上升4-5，舒張壓也會升高一些，所以出門吹到風，血壓是會升高的。

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那為何氣溫下降，血壓會升高呢？林軒任表示，人體吹到冷風時，交感神經會亢奮、身體會收縮、產熱能力會增加，當血管收縮，血壓自然會升高。心臟比較好的人，遇到這種狀況會自動調適；但年長者的血管一收縮，血壓就會往上飆。另外，還有1個原因，當天氣冷時，身體會自動地想要多吃多喝，待攝取熱量後，會讓體液增加，血壓自然升高。

醫師指出，天氣冷長者要特別留心，因為他們血管容易收縮，一收縮血壓就會往上飆；圖為情境照。（圖取自freepik）

天冷血壓高 醫給3建議

1.每日規律、多量幾次血壓：因為量1次可能會有誤差，多量個幾次、取平均值，就知道自己血壓到底有多高。

2.注意保暖：讓核心體溫不要上升這麼快。

3.體溫微升沒關係：體溫升高一點其實不用太擔心，因為人體會自行調解，但要注意的是，如果發現「收縮壓上升20以上」，最好跟家庭科、心臟科醫師或自己長期看診的醫師討論血壓藥是否需要做更動。

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